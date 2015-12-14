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samsung galaxy s7, 4 versiyon ile gelecek!

SAMSUNG GALAXY S7, 4 VERSİYON İLE GELECEK!

Sektörün merakla beklediği telefon olan Galaxy S7, önceki Samsung modellerine göre çok daha fazla sayıda çeşit sunacak. Farklı ihtiyaçlara göre şekillenen dört Galaxy S7 versiyonu haberimizde.

Tarih : 14 Aralık 2015, 09:29
Puan Ver : Samsung Galaxy S7, 4 Versiyon İle Gelecek!(7/10)7


Sektörün merakla beklediği telefon olan Galaxy S7, önceki Samsung modellerine göre çok daha fazla sayıda çeşit sunacak. Farklı ihtiyaçlara göre şekillenen dört Galaxy S7 versiyonu haberimizde.



Son günlerde Samsung Galaxy S7 hakkında önemli bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Telefonun 2016'nın ilk çeyreğinde duyurulup satışa çıkarılması bekleniyor. Ancak Galaxy S7, beklenildiği gibi tek bir model değil, bir ürün ailesi olarak. Galaxy S7 adı altında dört farklı versiyon göreceğiz.



İddiaların sahibi popüler Twitter hesabı @evleaks. Bu kullanıcı bazı marka ve model cihazlar henüz piyasaya çıkmadan gerçek bilgiler paylaşabiliyor. Tabii ki kimse garantisini veremez ancak şimdiye kadar basına sızan diğer bilgilere göre bu iddianın gerçeklik payı son derece yüksek. @evleaks, Galaxy S7'nin versiyonlarını şu şekilde isimlendiriyor;





  • Galaxy S7





  • Galaxy S7 Plus





  • Galaxy S7 Edge





  • Galaxy S7 Edge Plus





Aslına bakılırsa Edge versiyonlar oldukça tanıdık. Çünkü Galaxy S6 için de Edge versiyonlar görmüştük. Ancak Plus konusunda konuşmak için henüz erken. Phablet olarak büyük ekranıyla dikkat çekmesi beklenen Plus modelleri, Galaxy Note ailesinin satışlarını etkileyebilir.



Ekran ve boyut farklılıkları haricinde telefonlarda beklenilen bazı ortak özellik var. Bunlardan ilki magnezyum kasa. Galaxy S7'nin magnezyum alaşımlı bir kasaya sahip olması bekleniyor. Bunun haricinde ise Apple'ın duyurduğu 3D Touch teknolojisine benzer bir ekran özelliğine kesin gözüyle bakılıyor.



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