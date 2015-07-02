Modelin inceliği hakkında henüz iddialar yüksek sesle dile getirilmiyor; ancak S6 Edge modelindeki 2600 mAh batarya kapasitesinin 3000 mAh'a yükselmesi beklenen bir gelişme olarak dikkat çekti.



Modelin inceliği hakkında henüz iddialar yüksek sesle dile getirilmiyor; ancak S6 Edge modelindeki 2600 mAh batarya kapasitesinin 3000 mAh'a yükselmesi beklenen bir gelişme olarak dikkat çekti.



Diğer bir önemli iddia ise Samsung'un bu kez Qualcomm yonga setlerine başvurabileceği. Ancak bu tercih sırasında da ısınma problemleriyle sık sık gündeme gelen Snapdragon 810 modeli yerine LG G4'de gördüğümüz Snapdragon 808 yonga setinin kullanılabileceği belirtiliyor.



Modelin beklenen diğer özellikleri ise 32 GB dâhili depolama alanı; “S6 serisindeki gibi UFS 2.0 teknolojisine sahip”, 16 megapiksel optik görüntü sabitleme teknolojisiyle donatılan arka kameraya, 5 megapiksel ön kamera eşlik ediyor.



Modelin gelecek haftalarda resmiyete kavuşması bekleniyor. Samsung'un başarılı satış rakamlarına ulaşan Galaxy S6 ailesini “Plus” üyeler ile genişleteceği bir süredir gündemdeki gelişmeler arasında yer alıyor.



Hatta S6 Edge Plus'a ait olduğu iddia edilen bazı görseller görülmüş ve büyüklüğü hakkında bazı dedikodular da ortaya çıkmıştı.



Daha önceki dedikodular cihazın 154.45 x 75.80 x 6.85 mm boyutlarında olacağını söylese de yeni iddialar daha farklı rakamlar üzerinde de duruyor.



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