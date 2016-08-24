Samsung Galaxy On7 2016 versiyonu ile görüldü. Telefonun teknik özellikleri ve diğer detaylar sizlerle.



Samsung Galaxy On7 2016 versiyonu ile görüldü. Telefonun teknik özellikleri ve diğer detaylar sizlerle.







Geçtiğimiz yıl duyurulan yeni Samsung Galaxy On serisi bu yıl güncelleniyor. Farklı bir tasarım ve daha iyi teknik özelliklerle güncellenen telefona ilişkin ortaya çıkan detaylar sizlerle.



Daha önce Samsung Galaxy On7 modelinin Çin'de TENAA tarafından onay aldığı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise FCC'den onay aldığı ortaya çıktı. FCC onayı telefonun Amerika bölgesinde satışa çıkması için zorunlu sertifikalardan biri.



Samsung Galaxy On7 2016 (SM-G610F)



Yeni Samsung Galaxy On7 2016 (SM-G610F) ilk olarak 3300 mAh kapasiteli dev bataryasıyla dikkat çekiyor. Bunun dışında cihazın ölçüleri de belli oldu. 151.5 x 74.9 x 8 mm ebatlarındaki yeni model 4G LTE desteği de sunacak.



Teknik özellikler tarafına geri dönecek olursak 5.5 inç büyüklükte 1080p çözünürlüğe sahip ekran, Qualcomm Snapdragon 625 yongası (2.0 GHz 8 çekirdek Cortex A53 işlemci), 3 GB RAM, 32 GB depolama alanı, 13 MP arka ve 8 MP ön kamera gibi özellikler dikkat çekiyor.



Cihazın 166 gram ağırlığa sahip olacağı da basına sızan bilgiler arasında. Samsung SM-G610F model numarasına sahip telefon, kutusundan Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemiyle birlikte çıkacak. Detaylar şimdilik bu kadar.



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