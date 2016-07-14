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samsung galaxy note 7'den yeni görüntüler

SAMSUNG GALAXY NOTE 7'DEN YENİ GÖRÜNTÜLER

Samsung'un çok yakında tanıtacağı yeni amiral gemisi Samsung Galaxy Note 7'den yeni görüntüler sızdırıldı. Böylece telefonun kıvrımlı ekranı da bir kez daha görüldü.

Tarih : 14 Temmuz 2016, 10:13
Puan Ver : Samsung Galaxy Note 7'den Yeni Görüntüler(6/10)3


Samsung'un çok yakında tanıtacağı yeni amiral gemisi Samsung Galaxy Note 7'den yeni görüntüler sızdırıldı. Böylece telefonun kıvrımlı ekranı da bir kez daha görüldü.



Samsung'un heyecanla beklenen yeni amiral gemisi Galaxy Note 7'yi resmi olarak tanıtmasına üç haftadan kısa bir süre kaldı. Böyle olunca telefon ile ilgili gelen söylentilerin ve sızıntıların sıklığı da arttı. Artık neredeyse her gün Samsung Galaxy Note 7 ile ilgili yeni bir sızıntı teknoloji gündemine düşüyor. Son olarak da telefonun yeni görüntüleri internete sızdırıldı.



Telefonu resmen tanıtılmadan önce eline geçiren bir teknoloji tutkunu tarafından sızdırılan bu görüntüler, telefonun tasarımını net bir şekilde gösteriyor. Bu resimlerde telefonun çift tarafı kıvrımlı ekranı da açıkça görülebiliyor. Ancak bu görüntülerde de telefonun arka yüzü net bir şekilde görülemiyor. Bu yüzden iddia edilen çift kamera teknolojisi hala şüpheli durumda kalmaya devam ediyor. Tabii merak edilen ve hala belirsizliğini koruyan tüm bu özellikler ve detaylar birkaç hafta içinde netlik kazanmış olacak.



Bu arada telefon hakkında gelen yeni dedikodular, Galaxy Note 7'nin 849 Euro'ya satışa sunulabileceğini gösteriyor. Bu da Note 7'yi bugüne kadar çıkan en pahalı Galaxy Note yapacak.



Pokemon Go Twitter'ı geçmek üzere








Etiketler: Samsung  Galaxy  Note  7  Den  Yeni  Görüntüler    haber

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