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Samsung Galaxy Note 7 tanıtıldı

SAMSUNG GALAXY NOTE 7 TANITILDI

Akıllı telefon pazarında fırtınalar estiren Samsung, en son amiral gemisi olan Galaxy Note 7'yi gün yüzüne çıkardı.

Tarih : 03 Ağustos 2016, 10:28
Puan Ver : Samsung Galaxy Note 7 Tanıtıldı(0/10)


Sonunda birçok kullanıcının beklediği rüya gerçek oldu. Samsung'un fazlasıyla önem verdiği amiral gemisi Galaxy Note 7 New York'da yapılan Unpacked 2016 etkinliğinde resmileşti. Hemen söyleyelim. Ürün ailesinde Note 6 isminin atlanmasının nedeni, kafa karışıklığını engellemek  ve amiral gemilerini aynı hat üzerinde buluşturmak olduğu söylenildi.



İlk olarak tasarıma bakacak olursak Samsung ilk defa, ana akım amiral gemi modeline kavisli ekran tercih etti. Metal çerçeve ve cam kaplama tercih eden Samsung, arka kısımda kavisli  bir tasarım kullanıyor. Bu kavisli tasarım kullanılmasının en büyük nedeni ise ürünün ele oldukça iyi oturması.



Donanım tarafında 5.7 inçlik 2560×1440 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED ekran kullanan cihazda dokunmatik devreler ekranın kendisine işlenmiş durumda. Bu durumda daha ince ve daha düşük maliyetli bir ürün ortaya çıkarmaya hedeflendi. Ayrıca dayanıklı ekran serisinin son halkası olan Gorilla Glass 5'ın kullanılması çok önemli bir avantaj.



Snapdragon 820 veya Exynos 8890 yonga seti ile 4GB LPDDR4  bellek tercih edilmiş. Performans olarak da Samsung'un diğer bir ürünü S7 ile aynı olacağı söyleniyor. Kamera olarak 12MP çözünürlüğündeki arka sensör f/1.7 diyafram aralığına sahip olan bir tercih yapılırken aynı kameranın S7 ürününde de olduğunu söylemeden geçemeyeceğiz. Bunun yanı sıra  OIS desteği de bulunuyor. Advanced ISOCELL teknolojisi kullanan ön kamera da f/1.7 aralıklı ve 5MP çözünürlük değeri ile geliyor. Bu da daha fazla ışık çekerek, çok daha iyi öz çekimler yapmanıza olanak tanıyor. Ayrıca 64GB dahili depolama ile gelmesi de büyük avantaj.



Önceki seride de ürünün yanında gelen  S-Pen, bu sefer daha geliştirilerek daha hassas ve suya



dayanıklı bir yapıya kavuşmuş. Kalemi seven kullanıcıları için bu çok önemli bir gelişme olduğunu söylemeliyiz.



Samsung birçok kullanıcıya kulak vererek batarya konusunda iyileşmeye gitmiş. Bu yeni cihazda 3500mAh seviyesinde bir batarya kullanılmış. En önemlisi ise USB Tip-C bağlantısı sayesinde hızlı şarja olanak sağlıyor olması.



Bu cihazda olan diğer en önemli özelliklerden biride cihazın sol üst kısmında bulunan Iris tarayıcı teknolojisi olmuş. Kullanıcının retinasını tanıyarak onun adına bazı işlemler yapma olanağı sağlıyor. Bunun yanında yeni Vulkan arayüzü  birçok oyun severi kendisine bağlayacak güçte. Diğer bir özellik de P68 sertifikası.  Galaxy Note 7 su altında 1.5 metreye kadar 30 dakika çalışabiliyor.



Cihazın çıkış tarihi, ABD sınırları içinde 19 Ağustos tarihi işaret edilmiş. Fiyatı konusunda net bir bilgi olmasa da 700$-800$ civarında olması bekleniyor. Ayrıca cihazın yanında 256GB microSD kart veya Gear Fit 2 fitness bilekliği hediye olarak gelecek.



Samsung Galaxy Note7 Ürün Özellikleri






























































 


Galaxy Galaxy Note7


İşletim Sistemi


Android 6.0.1 (Marshmallow)





Cat.9, 3CA




Boyut


153,5 x 73,9 x 7,9mm, 169g


İşlemci


Sekiz çekirdek (2,3GHz Dört + 1,6GHz Dört), 64 bit, 14 nm işlemci


Bellek


4GB RAM (LPDDR4) , 64GB dahili hafıza (UFS 2.0)


Ekran


5,7” Quad HD Çift edge Super AMOLED ekran



2560 x 1440 (518ppi)


Kamera


Arka: Dual Piksel 12MP OIS (F1.7) , Ön: 5MP (F1.7)


Pil


3.500mAh, hem kablolu hem kablosuz Hızlı Şarj,



WPC ve PMA ile uyumlu Kablosuz Şarj

 
 


Bağlantı


WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), MIMO(2×2) 620Mbps,



Bluetooth® v 4.2 LE, ANT+, USB Tip-C, NFC,



Konum (GPS, Glonass, Beidou)


Sensörler


Barometre, Parmak İzi Sensörü, Jiro Sensör, Jeomanyetik Sensör, Hall Sensörü, HR Sensörü, İris Sensörü, Yakınlık Sensörü, RGB Işık Sensörü


Ses


MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR,



AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA


Video


MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM







Etiketler: Samsung  Galaxy  Note  7  Tanıtıldı    haber

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