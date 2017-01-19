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samsung galaxy note 7 soruşturması sona eriyor!

SAMSUNG GALAXY NOTE 7 SORUŞTURMASI SONA ERİYOR!

Samsung Galaxy Note 7 soruşturması bitiyor, cihazın başına ne geldiği kesinleşiyor.

Tarih : 19 Ocak 2017, 09:43
Puan Ver : Samsung Galaxy Note 7 Soruşturması Sona Eriyor!(7/10)5


Samsung Galaxy Note 7 soruşturması bitiyor, cihazın başına ne geldiği kesinleşiyor.



Geçtiğimiz yaz duyurulan Samsung Galaxy Note 7, şüphesiz yılın en çok konuşulan akıllı telefonu oldu. İlk duyurulduğunda teknik özellikleri ile gündeme gelen telefon, yaklaşık bir ay sonra meydana gelen kazalar ile tüm dünyanın gündemine oturdu. Cihaz piyasadan toplatıldı ve satın alan kullanıcılara para iadesi yapıldı.



Halen daha cihazlarını teslim etmeyen kullanıcılar için ise kötü bir haber var. Samsung, telefonun şarj olması engelleyecek bir güncelleme yayınladı. Yani cihazlar, şarj adaptörüne bağlansa bile pillerini dolduramayacak ve karanlığa gömülecek.



Peki cihaza tam olarak ne oldu? Meydana gelen yanma olayı direkt olarak batarya ile ilişkilendirilse de resmi soruşturma halen sonuçlanmadı. Kısa süre önce açıklanan bilgiye göre Samsung, 23 Ocak tarihinde resmi soruşturmanın sonuçlarını açıklayacak.



Bu tarihin bir diğer önemi ise 2016 yılının dördüncü çeyreğine ait finansal raporların açıklanmasından bir gün önce olması. Yani kullanıcılar için Galaxy Note 7 krizi geçmiş olsa da, Samsung halen daha yaraları sarmaya çabalıyor.



Batarya haricinde söz konusu kaza, Samsung'un agresif tasarımıyla da ilişkilendirilmişti. Tüm bu iddialar 23 Ocak tarihinde netlik kazanacak. İlgili rapor yayınlandığında sizlerle paylaşacağız.



Peki bu kazanın maliyeti Samsung'a ne oldu? Bu sorunun cevabını kesin verilerle verebilmek için 24 Ocakta yayınlanacak olan 2016 yılının dördüncü çeyreğine ait finansal raporu beklemek daha sağlıklı olacaktır.



Ortada ciddi bir zarar olduğu kesin ancak bütünü itibariyle Samsung, hızla büyümeye devam eden dünya devlerinden bir tanesi.



Samsung Galaxy A 2017 serisi ön siparişe açıldı








Etiketler: Samsung  Galaxy  Note  7  Soruşturması  Sona  Eriyor    haber

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