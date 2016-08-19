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samsung, galaxy note 7 için aylık 3 milyon üretim yapacak

SAMSUNG, GALAXY NOTE 7 İÇİN AYLIK 3 MİLYON ÜRETİM YAPACAK

Gelen bilgilere göre Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy Note 7 için şimdiden 3 milyon üretim hedefi belirlemiş durumda. Bu hedef doğrultusunda yeni tedarikçilerle anlaşmalar yapacak.

Tarih : 19 Ağustos 2016, 09:43
Puan Ver : Samsung, Galaxy Note 7 İçin Aylık 3 Milyon Üretim Yapacak(0/10)


Gelen bilgilere göre Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy Note 7 için şimdiden 3 milyon üretim hedefi belirlemiş durumda. Bu hedef doğrultusunda yeni tedarikçilerle anlaşmalar yapacak.



Samsung tarafından yakın zamanda duyurulan amiral gemisi Galaxy Note 7 ön siparişleri firmayı üretim sayısını arttırmaya zorluyor. Samsung bu doğrultuda aylık 3 milyon üretim hedeflemiş durumda. Güney Koreli teknoloji devi bunun içinde bir çok farklı tedarikçiler ile görüşmelerini sürdürüyor.



Samsung yaptığı yatırımların meyvesini kullanıcı nazarında toplayacak gibi gözüküyor. Yıl sonuna kadar 12 milyon telefon üretmek pek de uzak bir hedef gibi gözükmüyor. Firmanın tahmini ön görülen satış rakamı S7 serisi ile birlikte 50 milyon civarı bir rakama denk geliyor. Bu satışlarda Samsung tarafına yüksek kar marjı olarak dönecek gibi gözüküyor.



Sonuç olarak Samsung rakipleri ile mücalede etmeye gittikçe daha fazla hız katarak devam ediyor.



Samsung Galaxy Note 7 çekiç ve bıçağa karşı!








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