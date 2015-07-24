

Samsung'un Eylül ayında yeni nesil Galaxy Note 5'i tanıtması bekleniyordu.



Bekleniyordu diyoruz; çünkü gelen haberler Samsung'un elini biraz daha çabuk tutacağını gösteriyor. Samsung, iPhone 6s Plus'ın tüm Dünya'da satışa başlamadan önce piyasada kendine yer bulmak isteyen ve bu konuda da oldukça doğru bir strateji ortaya koyan Samsung, geçen yıl piyasaya sunduğu Galaxy Note 4'ün iPhone 6 ve iPhone 6 Plus'ın satışlarından olumsuz etkilenmesinden dolayı “erken kalkan yol alır” mantığını benimsiyor.



Samsung'un önemli Note serisinin son üyesi olacak olan Galaxy Note 5 hakkında internet sitelerinde birçok dedikodu mevcut.



Fakat bugün Sprint'te yer alan bir kişi, paylaştığı bir görselde Galaxy Note 5'in özelliklerini SM-N920P ve Galaxy S6 Edge Plus'ın özelliklerini ise SM-G928P ismiyle sızdırdı.



Buna göre Galaxy Note 5, 2560×1440 (QHD) çözünürlüğünde ekranla, 3 GB ana bellekle 16 MP arka, 5 MP ön kamera ve maksimum 3840×2160 piksel çözünürlüğünde video kaydı desteğiyle gelecek.



Qualcomm MDM9635M LTE modeme sahip olacak cihaz, Lollipop 5.1 sürümüyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Ürün 12 Ağustos'ta resmi olarak tanıtılacak ve 21 Ağustos'ta satışa sunulacak.