O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

samsung galaxy note 5'in özellikleri belli oldu!

SAMSUNG GALAXY NOTE 5'İN ÖZELLİKLERİ BELLİ OLDU!

Samsung'un Eylül ayında yeni nesil Galaxy Note 5'i tanıtması bekleniyordu.

Tarih : 24 Temmuz 2015, 12:22
Puan Ver : Samsung Galaxy Note 5'in Özellikleri Belli Oldu!(6/10)3


Samsung'un Eylül ayında yeni nesil Galaxy Note 5'i tanıtması bekleniyordu.



Bekleniyordu diyoruz; çünkü gelen haberler Samsung'un elini biraz daha çabuk tutacağını gösteriyor. Samsung, iPhone 6s Plus'ın tüm Dünya'da satışa başlamadan önce piyasada kendine yer bulmak isteyen ve bu konuda da oldukça doğru bir strateji ortaya koyan Samsung, geçen yıl piyasaya sunduğu Galaxy Note 4'ün iPhone 6 ve iPhone 6 Plus'ın satışlarından olumsuz etkilenmesinden dolayı “erken kalkan yol alır” mantığını benimsiyor.



Samsung'un önemli Note serisinin son üyesi olacak olan Galaxy Note 5 hakkında internet sitelerinde birçok dedikodu mevcut.



Fakat bugün Sprint'te yer alan bir kişi, paylaştığı bir görselde Galaxy Note 5'in özelliklerini SM-N920P ve Galaxy S6 Edge Plus'ın özelliklerini ise SM-G928P ismiyle sızdırdı.



Buna göre Galaxy Note 5, 2560×1440 (QHD) çözünürlüğünde ekranla, 3 GB ana bellekle 16 MP arka, 5 MP ön kamera ve maksimum 3840×2160 piksel çözünürlüğünde video kaydı desteğiyle gelecek.



Qualcomm MDM9635M LTE modeme sahip olacak cihaz, Lollipop 5.1 sürümüyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Ürün 12 Ağustos'ta resmi olarak tanıtılacak ve 21 Ağustos'ta satışa sunulacak.








Etiketler: Samsung  Galaxy  Note  5  İn  Özellikleri  Belli  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER