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samsung galaxy note 5 winter edition geliyor!

SAMSUNG GALAXY NOTE 5 WİNTER EDİTİON GELİYOR!

Samsung'un Özel Model Phablet telefonu Samsung Galaxy Note 5 Winter Edition olacak. Konuyla ilgili detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor.

Tarih : 22 Aralık 2015, 09:40
Puan Ver : Samsung Galaxy Note 5 Winter Edition Geliyor!(7/10)9


Samsung'un Özel Model Phablet telefonu Samsung Galaxy Note 5 Winter Edition olacak. Konuyla ilgili detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor.



Samsung Galaxy Note 5 Winter Edition şu özelliklere sahip: Samsung üretimi olan 8 çekirdekli İşlemciye sahip Exynos 7420 yongaseti cihazda yer alıyor.



Yongasetindeki İşlemciler; 2.1 GHz hızında çalışıyor. 5.7 inçlik ekranın çözünürlüğü QHD: “2560 x 1440”. Ekran başına düşen Piksel sayısı yani PPI Oranı: 518. Galaxy Note 5; Ön tarafta 5 megapiksel, Arka tarafta da 16 megapiksellik bir kameraya sahip.



153 x 76 x 7.6 mm; Galaxy Note 5'in genel ölçüleri olarak karşımıza çıkıyor. Telefon; 171 gr ağırlığında. Telefondaki 3000 mAh batarya, cihaza güç katıyor.



Galaxy Note 5'te; Android Lollipop 5.1.1 işletim sistemi yer alıyor. 2016 yılının ilk ayları ile beraber Google'ın Taşınabilir Cihaz İşletim Sistemi Android 6.0 Marshmallow'u, cihaz alacak.



Telefonun tek farkı sadece Dâhili Depolama Alanı. Özel model Galaxy Note 5; 128 GB Dâhili Depolama Alanı ile satışa sunulacak.



Telefonun fiyat etiketi 845 Dolar yaklaşık olarak 2457 TL olacak. Telefon ilk olarak Güney Kore'de daha sonra diğer Ülkelerde satışa sunulacak.



Sony'den yeni pil teknolojisi mi geliyor?








Etiketler: Samsung  Galaxy  Note  5  Winter  Edition  Geliyor    haber

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