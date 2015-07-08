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samsung galaxy note 5 ve galaxy s6 edge plus kılıfları ortaya çıktı!

SAMSUNG GALAXY NOTE 5 VE GALAXY S6 EDGE PLUS KILIFLARI ORTAYA ÇIKTI!

MobileDirect, daha önce Apple iPhone 5 ve iPhone 6'nın kukla modellerini gösteren görüntüler sunmuştu. Şimdi de, tanıtılmamış iki Android telefonlar için yapılmış kılıfları gösteren görüntüler sızdırdı.

Tarih : 08 Temmuz 2015, 09:34
Puan Ver : Samsung Galaxy Note 5 Ve Galaxy S6 Edge Plus Kılıfları Ortaya Çıktı!(7/10)4


MobileDirect, daha önce  Apple iPhone 5 ve iPhone 6'nın kukla modellerini gösteren görüntüler sunmuştu. Şimdi de, tanıtılmamış iki Android telefonlar için yapılmış kılıfları gösteren görüntüler sızdırdı.



İddiaya göre bu kılıflar, Samsung Galaxy Note 5 ve Samsung Galaxy S6 Edge Plus'a ait. Yayınlanan görüntülerde Galaxy Note 5'in kılıfının tasarımına bakıldığında kamera için açılan boşluğun Samsung Galaxy S6 ve Samsung Galaxy S6 Edge'in kamera tasarımıyla aynı olduğu görülüyor.



Bildiğiniz gibi Samsung bu modellerde daha önce kameranın alt kısmında olan flaşı yan kısmına almıştı. Note 5'te de aynı şekilde olacak gibi görünüyor.



Gorilla Glass teknolojisi kırılmazlık iddiasıyla satılıyor; fakat bu noktada unutulan bir bilgi var. Gorilla Glass camların zayıf noktasını unutmamak gerek.



Gorilla Glass cam teknolojisi; karşıdan yani dik açıyla gelen darbelere oldukça iyi dayanıyor; fakat yandan gelen darbelerde çok zayıf kalıyor. Belki de bu nedenden dolayı Samsung kılıfları önceden sızdırılmış olabilir.



Samsung Galaxy J2 Gözüktü!

 






Etiketler: Samsung  Galaxy  Note  5  Ve  Galaxy  S6  Edge  Plus  Kılıfları  Ortaya  
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