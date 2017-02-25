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samsung galaxy j7 ortaya çıktı!

SAMSUNG GALAXY J7 ORTAYA ÇIKTI!

Samsung'un yeni akıllı telefonu olacağı söylenen Galaxy J7 hakkında sizlere birçok haber paylaştık. Ve sonunda Galaxy J7 ortaya çıktı.

Tarih : 25 Şubat 2017, 09:51
Puan Ver : Samsung Galaxy J7 Ortaya Çıktı!(7/10)7


Samsung'un yeni akıllı telefonu olacağı söylenen Galaxy J7 hakkında sizlere birçok haber paylaştık. Ve sonunda Galaxy J7 ortaya çıktı.



Son haberimizde sizlere Samsung Galaxy J7'nin yolda olduğu ve yakın süre içerisinde raflarda görebileceğimiz konusunda bilgiler paylaşmıştık. Öncelikle Amerika'da satışa çıkacağını tahmin ettiğimiz ürünün ine Amerika'lı bir servis sağlayıcı olanVerizon'da ortaya çıkması bizleri şaşırtmadı. Başka hangi ülkelerde ve hangi operatörler tarafından satışa sunulacağı kesin olmayan Galaxy J7'nin fiyatı konusunda da herhangi net bir bilgi yok.



Uygun fiyatıyla satışa sunulması beklenen ürün Verizon'da güzel kampanyalar ile kullanıcıların beğenisine sunulacak. Samsung SM-J727 kod adıyla gelecek olan Galaxy J 7 720p çözünürlüğünde5.5 inç AMOLEDekrana sahip olacak. 2 GB belleğe sahip olacak ürünün Snapdragon 625yongasını taşıyacağını biliyoruz. 8 megapiksel ana kameraya sahip olacağı söylenen akıllı telefonun 5 megapiksel çözünürlüğünde de ön kamerası bulunacak. Ürünün fiyatının ise Türkiye'de 1000 ila 1500 TLaralığında olmasını bekliyoruz.



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