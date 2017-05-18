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samsung galaxy j7 max özellikleri ortaya çıktı

SAMSUNG GALAXY J7 MAX ÖZELLİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Güney Koreli teknoloji devinin orta segmentteki en güçlü modeli Galaxy J7 Max özellikleri geçtiğimiz gün sızdırıldı. İşte detaylar.

Tarih : 18 Mayıs 2017, 10:14
Puan Ver : Samsung Galaxy J7 Max Özellikleri Ortaya Çıktı(8/10)6


Güney Koreli teknoloji devinin orta segmentteki en güçlü modeli Galaxy J7 Max özellikleri geçtiğimiz gün sızdırıldı. İşte detaylar.



Üst segmentteki yeni modelleri Galaxy S8ve S8 Plus'ın satışlarından hayli memnun olan Samsung, şu aralar orta segment pazarına yoğunlaşmış durumda. Bir yandan yeni A serisi cihazlar, diğer yandan ise J segmentindeki telefonlar ile uğraşan Güney Koreli teknoloji devi, yoğun günler geçiriyor.



Geçtiğimiz günlerde Galaxy J3ve J5'in ardı ardında FCC'de görünmesinin ardından, şimdi de Galaxy J7 Max özelliklerisızdırıldı. Bir görsel eşliğinde sızdırılan bilgilere göre, Galaxy J7 Maxorta segmentin en güçlü modeli olmaya aday bir cihaz.



Gücünü sekiz çekirdekli 1.6 GHz hızındaki işlemciden alacak olan telefon muhtemelen MediaTek tarafından geliştirilen Helio 20yonga seti ile donatılacak. Sistemini 4GB RAM ile destekleyecek olan Galaxy J7 Max, min. 32GB dahili depolama alanına sahip. Elbette bu depolama alanı seçeceğini varyasyona göre farklılık gösterecek. Ön ve arka yüzünde 13MP'lik iki kamera bulunduran telefonun ekranı ise 5.7 inç. Samsung bu modelinde OLEDekran yerine TFTekran kullanmayı tercih etmiş. Belki de Apple'ın OLEDpanel siparişlerini yetiştirebilmek adına böyle bir yola başvurulmuştur.



Son olarak telefonun 3300 mAh gücünde bir bataryadan da besleneceğini belirtelim. Kutudan ilk çıktığında Android 7.0ile çalışacak olan cihazın fiyatı ise 311 dolar olarak belirlenmiş durumda.



Açıkçası, Galaxy J7 Max özelliklerigöz önüne alındığında uygun fiyatlı bir telefon denilebilir. Cihazın çıkış tarihi ise henüz netleşmiş değil.



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