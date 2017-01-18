2017 yılı için güncellenen Galaxy A serisinden sonra şimdi ise Galaxy J7 2017 yılı için yenileniyor. İşte yeni model.



2017 yılı için güncellenen Galaxy A serisinden sonra şimdi ise Galaxy J7 2017 yılı için yenileniyor. İşte yeni model.



Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, orta segment serilerinden bir tanesini daha 2017 yılı için güncelliyor. Cihaza dair ilk benchmark testi sonuçları ortaya çıkmaya başladı. Ancak veriler, şimdilik sadece cihazın teknik özelliklerine ışık tutuyor.



Samsung Galaxy J7 2017 nasıl olacak?



Geçtiğimiz günlerde Galaxy J3 modeline ilişkin ilk detaylar ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Galaxy J7 2017 ilk sinyalleri ile karşımızda. Geekbench 4'te listelenen cihazın temel teknik özelliklerinden birkaç tanesi belli oldu.



İlk olarak telefonun yani Galaxy J7 2017'nin Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle kutusundan çıkacağını belirtelim. Bu önemli bir gelişme çünkü yenilenen Galaxy A serisi kutusundan hala Android 6 Marshmallow ile çıkıyor.



Cihaz, gücünü Qualcomm Snapdragon 625 yongasından alacak. Sekiz çekirdekli 2.0 GHz hızında Cortex-A53 çekirdeklere sahip olan bu yonga, orta segment için son derece yeterli. İşlemci çekirdekleri 2.21 GHz hıza kadar çıkabiliyor. Söz konusu yongaya Adreno 506 GPU eşlik ediyor.



2 GB RAM, 5.5 inç büyüklükte ve 1080p çözünürlükte ekran, 13 MP arka ve 5 MP ön kamera, 3000 mAh batarya bu cihazın beklenen diğer özellikleri arasında. Genel itibariyle cihazın teknik özelliklerinin iyileştiğini görüyoruz ancak batarya kapasitesinde %10'luk bir azalma var. Cihazın ne zaman piyasaya çıkacağı ise henüz belirsiz



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