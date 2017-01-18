Adil Öksüz İçin İstenen Ceza Belli Oldu
Ev Alacaklar Dikkat!
Manchester City, Gabriel Jesus'a Kavuştu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Açıklamalar
En Zengin Kulüpler Listesi Açıklandı
Demet Akalın: Hülya Avşar'ı Yeniden Yaratacağım
Anne Olmak İsteyen Kadınların Dikkatine!
Merkez Bankası'ndan Darbe Komisyonuna Yanıt
Çukurca'da Sığınak İçerisinde Hava Savunma Roketi Ele Geçirildi
Baş Ağrısı Çekenler Sofranızdan Uzak Tutun!
Bursaspor, Aatif'i Fb'den Resmen İstedi
'melek Yazar' Cinayetine Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi
Borcunu 6 Ayda Ödeyene Sicil Affı
Açıköğretim Sınavlarında Açık Uçlu Soru Dönemi!
Darbeciler, Tutuklanacaklar İçin Depo Tespiti Yapmış
Tsk'daki Bylock'çular Gözaltında
12 Dev Adam'ın Yeni Hocası!..
Tezgahın Gözdesi 'hamsi'
Ferman Toprak: Menajerim Beni Öldürmek İstiyor
Baba Bush'un Eşi De Hastaneye Kaldırıldı

samsung galaxy j7 2017 görüldü!

SAMSUNG GALAXY J7 2017 GÖRÜLDÜ!

2017 yılı için güncellenen Galaxy A serisinden sonra şimdi ise Galaxy J7 2017 yılı için yenileniyor. İşte yeni model.

Tarih : 18 Ocak 2017, 10:21
Puan Ver : Samsung Galaxy J7 2017 Görüldü!(6/10)3


2017 yılı için güncellenen Galaxy A serisinden sonra şimdi ise Galaxy J7 2017 yılı için yenileniyor. İşte yeni model.



Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, orta segment serilerinden bir tanesini daha 2017 yılı için güncelliyor. Cihaza dair ilk benchmark testi sonuçları ortaya çıkmaya başladı. Ancak veriler, şimdilik sadece cihazın teknik özelliklerine ışık tutuyor.



Samsung Galaxy J7 2017 nasıl olacak?



Geçtiğimiz günlerde Galaxy J3 modeline ilişkin ilk detaylar ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Galaxy J7 2017 ilk sinyalleri ile karşımızda. Geekbench 4'te listelenen cihazın temel teknik özelliklerinden birkaç tanesi belli oldu.



İlk olarak telefonun yani Galaxy J7 2017'nin Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle kutusundan çıkacağını belirtelim. Bu önemli bir gelişme çünkü yenilenen Galaxy A serisi kutusundan hala Android 6 Marshmallow ile çıkıyor.



Cihaz, gücünü Qualcomm Snapdragon 625 yongasından alacak. Sekiz çekirdekli 2.0 GHz hızında Cortex-A53 çekirdeklere sahip olan bu yonga, orta segment için son derece yeterli. İşlemci çekirdekleri 2.21 GHz hıza kadar çıkabiliyor. Söz konusu yongaya Adreno 506 GPU eşlik ediyor.



2 GB RAM, 5.5 inç büyüklükte ve 1080p çözünürlükte ekran, 13 MP arka ve 5 MP ön kamera, 3000 mAh batarya bu cihazın beklenen diğer özellikleri arasında. Genel itibariyle cihazın teknik özelliklerinin iyileştiğini görüyoruz ancak batarya kapasitesinde %10'luk bir azalma var. Cihazın ne zaman piyasaya çıkacağı ise henüz belirsiz



Dell yeni Alienware ve Inspiron 15'i tanıttı








Etiketler: Samsung  Galaxy  J7  2017  Görüldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER