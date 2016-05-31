

Bildiğiniz gibi Samsung, orta segment Galaxy C serisinin yeni üyelerini birkaç gün önce resmen tanıttı. Galaxy C5 ve Galaxy C7'nin çıkışının geride kalmasıyla birlikte şirketler gözler Galaxy J serisine çevrildi. Şirketin alt segment telefon serisi olan Galaxy J serisinin yeni üyesi Samsung Galaxy J3 (2017) çok yakında satışa çıkacak. Hazırlık aşamasında olan telefon TENAA'dan sertifika alırken görüldü.



TENAA'dan gelen bilgilere göre Samsung Galaxy J3'ün 2017 versiyonu 5.1 inç ekrana sahip olacak. Telefonun teknik özellikleri arasında 1.2GHz dört çekirdekli işlemci, 2GB RAM, 16GB depolama alanı, microSD hafıza kartı desteği, 8MP arka kamera ve 5MP selfie kamerası olacak. Yeni Galaxy J3, 2016 modeline göre daha büyük bir ekrana ve daha yüksek RAM'e sahip. Bunun dışında önemli bir özelliklik değişikliği görünmüyor. Telefonun fiyatı ise şimdilik bilinmiyor.