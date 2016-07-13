

Samsung pazarda yeni telefon modellerini ardı ardına duyurmaya devam ediyor. Şimdi de Galaxy J2 2016 modeli tanıtıldı.



Son günler Samsung için oldukça hareketli geçiyor. J Serisinin giriş seviyesi telefonlarını tanıttıktan sonra şimdi asıl model Galaxy J2 2016 modeli ile taçlandırıyor. Bu modeldeki en önemli özellik Smart Glow adındaki yeni LED bildirim teknolojisine sahip oluyor olması.



Smart Glow adındaki teknoloji, ön taraftaki LED bildirim yerine, aydınlatma sistemini kamera yuvasının çevresinde barındırıyor. Örnek olarak gelen uygulama bildirimine göre farklı bir renk ile gözükebiliyor veya batarya, depolama alanı gibi donanım bazlı uyarılarda da farklı renkte bildirimler verebiliyor. En son özellik ise geri sayım ile fotoğraf çekerken kullanıcının haber edilmesi özelliği.



Donanım kısmına bakarsak bu modelde öncekiler gibi oldukça mütevazi bir şekilde ortaya çıkıyor. Ekran olarak 5 inçlik 720p çözünürlüğünde Super AMOLED ekran tercih eden model, Cortex-A7 tabanlı 4 çekirdekli bir işlemciden güç alıyor. Samsung bu ürününde Turbo Speed Technology (TST) adında bir yazılım eklemiş durumda. Bu yazılım sayesinde arka planda çalışan uygulamalar kapanıyor ve telefon yüksek performans ile çalışmaya devam ediyor. Ve bu sayede bellek kullanımında da tasarruf sağlanıyor. Kamera olarak ön tarafta 5MP çözünürlüğünde bir kamera bulundururken arka kısımda 8MP bir kamera ile geliyor. 1.5GB RAM VE 8GB arttırılabilir bir donanım da tercih edilmiş durumda. 2600mAh kapasiteli bir batarya, Android 6.0 işletim sistemi, 4G LTE, çift SIM desteği gibi özellikler ile geliyor ürün.



Ne zaman çıkacağı net olarak bilinmeyen ürün Hindistan sınırlarında 145$ fiyat ile kullanıcıların cebine girecek.



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