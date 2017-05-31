SAMSUNG GALAXY FEEL RESMEN DUYURULDU
Samsung yeni orta segment telefonu Galaxy Feel'i resmen duyurdu. İlk olarak Japonya'da satışa çıkacak Samsung Galaxy Feel hakkında tüm detaylar haberimizde.
Samsung yeni orta segment telefonu Galaxy Feel'i resmen duyurdu. İlk olarak Japonya'da satışa çıkacak Samsung Galaxy Feel hakkında tüm detaylar haberimizde.
Samsung bugün yeni bir telefonunu resmen tanıttı. Bu yeni orta segment telefon Samsung Galaxy Feel adını taşıyor. 4.7 inç ekrana sahip telefon, 1.6GHz sekiz çekirdekli işlemci ve 3 GB RAM ile çalışıyor. Telefonun depolama alanı ise 32 GB. Kamera özelliklerine gelecek olursak, Galaxy Feel'in arka kamerası 16 megapiksel, selfie kamerası 5 megapiksel.
138 x 67 x 8.3mm boyutlarındaki telefonun ağırlığı ise 149 g. Galaxy Feel'in batarya kapasitesi ise 3000 mAh. Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle satışa çıkacak telefon; siyah, beyaz ve pembe renk seçenekleriyle raflardaki yerini alacak. Cihaz ayrıca suya ve toza karşı dayanıklı. İlk olarak Japonya'da satışa çıkacak telefon önsiparişe sunuldu. Telefonun haziran ortalarında satışa çıkması bekleniyor. Ancak diğer ülkelere ne zaman geleceği ve fiyatı henüz bilinmiyor.
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