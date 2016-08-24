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samsung galaxy c9 söylentileri devam ediyor!

SAMSUNG GALAXY C9 SÖYLENTİLERİ DEVAM EDİYOR!

Akıllı telefon devi Samsung'un yeni serisi Galaxy C'ye yeni bir model geliyor. Samsung Galaxy C9 hakkındaki iddialar sizlerle.

Tarih : 24 Ağustos 2016, 10:13
Puan Ver : Samsung Galaxy C9 Söylentileri Devam Ediyor!(0/10)


Akıllı telefon devi Samsung'un yeni serisi Galaxy C'ye yeni bir model geliyor. Samsung Galaxy C9 hakkındaki iddialar sizlerle.



 



Geçtiğimiz aylarda sadece Çin pazarı için duyurulan yeni Galaxy C5 ve Galaxy C7 modellerinden sonra şimdi ise Galaxy C9 gündemde. Peki yeni modelin teknik özellikleri ne olacak?



Samsung Galaxy C9 teknik özellikleri



Eğer iddiaları doğruysa Samsung Galaxy C9, tıpkı Galaxy A9 gibi phablet kategorisinde bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkacak. SM-C9000 model numarasıyla beklenen cihaz hakkında dikkat çekici detaylar var.



İddiaya göre söz konusu yeni model 6 inç veya üzerinde bir ekran boyutuyla ve 1080p çözünürlükle gelecek. Galaxy C7 modelinde 5.7 inç büyüklükte bir ekran kullanıldığını düşünürsek bu son derece mantıklı bir iddia. Her zaman olduğu gibi yine AMOLED ekran paneli bekleniyor.



Dev ekranın altında ise yine kayda değer bir donanım bekleniyor. 4 GB RAM, 16 MP arka kamera, LTE desteği, 32 GB depolama alanı gibi önemli beklentiler var. Cihazın fiyatı ve çıkış tarihi ile ilgili olarak herhangi bir detay bulunmuyor. Modele ilişkin henüz TENAA'dan da bir bilgi gelmedi. Çin'in regülasyon kurumu TENAA onay vermeden böyle bir modelin satışa çıkması söz konusu olamaz. Gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.








Etiketler: Samsung  Galaxy  C9  Söylentileri  Devam  Ediyor    haber

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