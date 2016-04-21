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samsung galaxy c7'nin özellikleri sızdırıldı

SAMSUNG GALAXY C7'NİN ÖZELLİKLERİ SIZDIRILDI

Samsung'un yeni telefon serisi Galaxy C'nin ilk üyesi olan Samsung Galaxy C7 ilk kez görüldü. Telefonun teknik özellikleri internete sızdırıldı.

Tarih : 21 Nisan 2016, 09:52
Puan Ver : Samsung Galaxy C7'nin Özellikleri Sızdırıldı(7/10)5


Samsung'un yeni telefon serisi Galaxy C'nin ilk üyesi olan Samsung Galaxy C7 ilk kez görüldü. Telefonun teknik özellikleri internete sızdırıldı.



Hatırlayacağınız gibi birkaç gün önce Samsung'un yeni bir akıllı telefon serisi çıkaracağı yönünde ilk haberler çıkmıştı. Galaxy C adını taşıyacak bu yeni telefon serisi, Galaxy S serisi gibi üst segment telefonlardan oluşacak. Bu serinin ilk telefonları ise önümüzdeki aylarda çıkacak Galaxy C5 ve Galaxy C7 olacak. Galaxy C5 hala gizemini koruyor ama Samsung Galaxy C7 hakkında ilk detaylar ortaya çıktı.



Samsung Galaxy C7, bugün Antutu Benchmark testinde görüldü. Bu benchmark sayesinde telefonun teknik özellikleri de ortaya çıktı. Telefon Snapdragon 820 işlemci kullanmasa da üst segment bir cihaz olacak. Telefonda Snapdragon 820 yerine 2GHz sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 625 işlemci tercih edilmiş. Bu işlemciye Adreno 506 grafik işlemcisi ve 4GB RAM eşlik ediyor. Telefonun depolama alanı 32GB ama bu kapasite hafıza kartı ile arttırılabiliyor. Gelelim kameralara. Telefonun arka kamerası 16, ön kamerası ise 8 MP. Son olarak telefonun ekran boyutu ise 5.2 inç.



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Etiketler: Samsung  Galaxy  C7  Nin  Özellikleri  Sızdırıldı    haber

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