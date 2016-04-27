Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung yeni bir model ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bu model Samsung Galaxy C7 olacak. Cihaz ilk defa GFXBench'te görüldü.



Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung yeni bir model ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bu model Samsung Galaxy C7 olacak. Cihaz ilk defa GFXBench'te görüldü.



Geçtiğimiz aylarda Galaxy C5 modelini duyurarak yeni bir seriye giriş yapan Samsung şimdi ise serinin ikinci telefonu ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. GFXBench'te listelenen bir telefonun adı dikkat çekti. Bu telefon Galaxy C7.



Samsung Galaxy C7 teknik özellikler



GFXBench'te SM-C7000 olarak görüntülenen telefonun teknik özelliklerini aşağıda bulabilirsiniz. Galaxy C7 modeli kutusundan Android 6.0.1 Marshmallow sürümü ile çıkacak.



5.5 inç büyülükteki ekranında 1080 x 1920 piksel (Full HD) çözünürlük sunacak olan telefonun içerisinde 8 çekirdekli ve 2.0 GHz hıza sahip bir işlemci bulunuyor. Bu işlemciye Adreno 506 yongası grafik tarafında eşlik ediyor. Yani cihazda büyük bir ihtimalle Qualcomm Snapdragon 652 yongası kullanılacak.



4 GB RAM, 32 GB depolama alanı, 16 MP arka ve 8 MP ön kamera telefonun dikkat çeken diğer detayları arasında. Bir süre önce Zauba'da da dikkat çeken Galaxy C7 modelinin ekran boyutu 5.7 inç olarak görüntülenmişti. Ancak şimdi 5.5 inç olarak görülüyor. Ekran boyutu konusunda ufak bir belirsizlik var gibi duruyor.



Cihazın fiyatının 200-250 dolar arasında olması bekleniyor. Bu fiyat ve teknik özellikler düşünüldüğünde telefonun plastik kasaya sahip olacağını tahmin edebiliriz. Bu sayede fiyat düşük tutulacak ve cihaz rekabetçi olacak. Detaylar şimdilik bu kadar.



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