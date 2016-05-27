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samsung galaxy c5'in basın görselleri sızdırıldı

SAMSUNG GALAXY C5'İN BASIN GÖRSELLERİ SIZDIRILDI

Yarın düzenlenecek basın toplantısıyla resmen tanıtılacak olan Samsung Galaxy C5'in basın için hazırlanan görüntüleri internete sızdırıldı. Telefonun dört farklı renk seçeneğiyle geliyor.

Tarih : 27 Mayıs 2016, 09:54
Puan Ver : Samsung Galaxy C5'in Basın Görselleri Sızdırıldı(5/10)6


Yarın düzenlenecek basın toplantısıyla resmen tanıtılacak olan Samsung Galaxy C5'in basın için hazırlanan görüntüleri internete sızdırıldı. Telefonun dört farklı renk seçeneğiyle geliyor.



Bildiğiniz gibi Samsung'un çok yakında Galaxy C serisinin yeni üyelerini satışa çıkaracağı bir süredir konuşuluyor. Aylardır gündemde olan Galaxy C5 ve Galaxy C7, yarın düzenlenecek basın toplantısıyla resmen tanıtılacak. Ancak Samsung bu etkinlik için hazırlanırken, şirketin basınla paylaşmak için hazırladığı bazı görseller internete sızdırıldı. Bu yeni görüntülerde Samsung Galaxy C5'in tasarımı açıkça görülebiliyor.



Basın için hazırlanan bu görsellerin sızdırılması ile birlikte Samsung Galaxy C5'in dört farklı renk seçeneğiyle çıkacağı da kesinleşmiş oldu. Bu renkler; gri, gümüş, altın rengi ve altın pembe olacak. Telefonun teknik özellikleri arasında 5.2-inch AMOLED ekran, 16MP arka kamera, 8MP selfie kamerası, Snapdragon 617 işlemci, 4GB RAM ve 128GB'a kadar yükseltilebilen 32 veya 64GB depolama alanı yer alıyor. Yarın resmen tanıtılacak olan telefonun yaklaşık 330 dolara satışa sunulacağı gelen söylentiler arasında.



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Etiketler: Samsung  Galaxy  C5  İn  Basın  Görselleri  Sızdırıldı    haber

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