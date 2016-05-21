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samsung galaxy c5 görüldü!

SAMSUNG GALAXY C5 GÖRÜLDÜ!

Samsung Galaxy C5 modeli bu sefer TENAA isimli regülasyon kurumunda bazı teknik özellikleriyle görüldü. İşte beklenen yeni telefonun özellikleri.

Tarih : 21 Mayıs 2016, 11:24
Puan Ver : Samsung Galaxy C5 Görüldü!(10/10)8


Samsung Galaxy C5 modeli bu sefer TENAA isimli regülasyon kurumunda bazı teknik özellikleriyle görüldü. İşte beklenen yeni telefonun özellikleri.



Bir süredir beklenen yeni Galaxy C serisinin üyelerinden Galaxy S5, Çin'de TENAA'nın internet sitesinde karşımıza çıktı. Telefonun önümüzdeki hafta resmi olarak duyurulması bekleniyor.



Samsung Galaxy C5 özellikleri



Samsung'un yeni rekabetçi serisinin ilk üyelerinden Galaxy C5, teknik özellikleriyle karşımızda. Telefon, firmanın yeni tasarım çizgilerini taşımasıyla dikkat çekiyor.



8 çekirdekli işlemciyle dikkat çeken telefonun ilk dört çekirdeği 1.5 GHz, diğer dört çekirdeği ise 1.2 GHz hıza sahip. 5.2 inç büyüklükte ve Full HD (1080 x 1920 piksel) çözünürlük sunacak olan telefonda 4 GB RAM ve 32 ile 64 GB depolama alanı bekleniyor.



16 MP ana kamera, 8 MP ön kameranın haricinde tüm bu donanım 2600 mAh kapasiteli bataryadan güç alarak çalışacak. 153 gramlık telefon 145.9 x 72 x 6.7 mm ölçülerine sahip. Cihazın kutusundan Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemiyle çıkması bekleniyor. TENAA'da görüntülenen renk seçeneği ise şimdilik altın sarısı. Ancak siyah ve beyaz gibi diğer popüler renkler de bekleniyor.



Galaxy C5 modeli haricinde Galaxy C7 modeli de bekleniyor. Her iki telefonun da 26 Mayıs tarihinde resmi olarak duyurulması ve ardından satışa çıkması bekleniyor. Cihazların fiyatlarına ilişkin bir bilgi şimdilik bulunmuyor.



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Etiketler: Samsung  Galaxy  C5  Görüldü    haber

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