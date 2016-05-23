Samsung Galaxy C5 modeli bu sefer de FCC onayıyla karşımızda çıktı. Telefonun satışına her geçen gün daha fazla yaklaşılıyor. İşte detaylar.



Samsung Galaxy C5 modeli bu sefer de FCC onayıyla karşımızda çıktı. Telefonun satışına her geçen gün daha fazla yaklaşılıyor. İşte detaylar.



Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, yeni Galaxy C serisiyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz dönemlerde duyurulan bu serinin modeli şimdilik Galaxy C5 olacak. Telefon geçtiğimiz hafta TENAA'dan onay almıştı. Şimdi ise FCC onayı ile karşımızda.



Samsung Galaxy C5 geliyor!



Çin'deki TENAA onayından sonra telefon şimdi FCC yani “Federal İletişim Komisyonu” tarafından onaylandı. Bu, telefonun Çin dışında ABD pazarında da karşımıza çıkacağını gösteriyor. SM-C5000 model numarasıyla anılan telefonun fiyatı henüz belli değil. Ancak teknik özellikleri yeterince rekabetçi.



FCC dokümanlarına göre Samsung Galaxy C5 modelinde 2600 mAh dahili batarya, 5.2 inç büyüklükte AMOLED ekran, Full HD (1080p) ekran çözünürlüğü, 16 MP arka ve 8 MP ön kamera gibi özellikler bulunuyor.



Telefonun performans tarafında ise Qualcomm Snapdragon 617 yongası dikkat çekecek. 1.5 GHz hıza sahip bu yonga 8 çekirdekli ve beraberinde Adreno 405 GPU ile birlikte geliyor. 4 GB RAM, 32 ve 64 GB depolama alanı, 128 GB'a kadar hafıza kartı desteği, Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemi, 4G LTE desteği, 6.7 mm kalınlık ve 153 gram ağırlık gibi bilgilere sahip. Telefonun önümüzdeki hafta içerisinde Samsung tarafından resmi olarak duyurulması bekleniyor.



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