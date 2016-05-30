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samsung galaxy a9 için marshmallow yayınlandı!

SAMSUNG GALAXY A9 İÇİN MARSHMALLOW YAYINLANDI!

Samsung Galaxy A9 için Marshmallow güncellemesi yayınlandı. Güncelleme kısa süre içerisinde ülkemizde de bekleniyor.

Tarih : 30 Mayıs 2016, 11:15
Puan Ver : Samsung Galaxy A9 İçin Marshmallow Yayınlandı!(5/10)3


Samsung Galaxy A9 için Marshmallow güncellemesi yayınlandı. Güncelleme kısa süre içerisinde ülkemizde de bekleniyor.



Geçtiğimiz dönemlerde 2016 yılı için güncellenen ve ikinci jenerasyonu ile karşımızda çıkan Samsung Galaxy A9 için Marshmallow güncellemesi yayınlandı. Güncelleme OTA üzerinden telefonlara dağıtılmaya başlandı.



Galaxy A9 için Marshmallow güncellemesi!



Orta segmentin iddialı modellerinden Samsung Galaxy A9, büyük ekranı ve ortalamanın üzerinde teknik özellikleriyle dikkat çeken modellerden bir tanesi. 2015 yılında duyurulan telefon 2016 yılı için de güncellendi. Şimdi ise telefona en güncel Android sürümü dağıtılmaya başlandı.



Sadece Çin'deki kullanıcılara dağıtılan güncellemenin versiyon numarası A9000ZCU1BPE2. Güncelleme operatörlerden bağımsız olarak kilitsiz cihazlara dağıtıldı.



Galaxy A serisinin en üst modeli olan Galaxy A9 için yayınlanan güncelleme Android 6.0 yerine Android 6.0.1 olarak karşımıza çıktı. Sammobile üzerinden bu ROM, el ile indirilip kurulabiliyor ancak Samsung Türkiye'nin yayınlayacağı güncellemeyi beklemek daha doğru olacaktır. Odin üzerinden yapılan işlemlerde sorunlar olabiliyor ve cihaz garanti dışında kalabiliyor.



Ayalar > Cihaz Hakkında > Yazılım Güncelleme sekmesinden ilgili güncelleme (Türkiye'de yayınlandığı zaman) indirilebilir halde olacak. Şimdilik Türkiye için ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor.



Google Now on Tap, Doze isimli güç tasarruf modu ve bağımsız uygulama izinleri gibi temel özellikler bu güncellemeyle birlikte cihazlara gelmiş oluyor. Bu aşamadan sonra artık Galaxy A5 ve Galaxy A7 modellerine de Marshmallow güncellemesinin gelmesi bekleniyor.



Motorola'dan sürpriz video geldi!








Etiketler: Samsung  Galaxy  A9  İçin  Marshmallow  Yayınlandı    haber

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