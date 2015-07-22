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samsung galaxy a8 ön siparişleri başladı!

SAMSUNG GALAXY A8 ÖN SİPARİŞLERİ BAŞLADI!

Güney Kore'nin teknoloji devi Samsung Electronics'ten bugün yapılan açıklamaya göre şirketin bugüne kadar ürettiği en ince akıllı telefonu Galaxy A8'in ön siparişlerin alınmasına yarından itibaren başlanacak.

Tarih : 22 Temmuz 2015, 10:07
Puan Ver : Samsung Galaxy A8 Ön Siparişleri Başladı!(8/10)10


Samsung Galaxy A8 ön siparişleri başladı!



Güney Kore'nin teknoloji devi Samsung Electronics'ten bugün yapılan açıklamaya göre şirketin bugüne kadar ürettiği en ince akıllı telefonu Galaxy A8'in ön siparişlerin alınmasına yarından itibaren başlanacak.



Samsung'un orta segment için geliştirdiği Galaxy A8'in kasa kalınlığı 5.9 mm ve ağırlığı 151 gram. Snapdragon 615 yongaseti; (1.5GHz hızında işlemciye sahip) ve Adreno 405 GPU'sundan gücünü alan telefon, 2 GB ana bellek ile beraber geliyor.



5.7 inçlik Super AMOLED ekranı ise Full HD çözünürlük sunuyor. 16 GB ve 32 GB seçenekli dâhili depolama alanlı telefonun kapasitesi 128 GB'lık microSD ile yükseltilebiliyor.



Samsung'un 3050mAh kapasiteli pilli en ince akıllı telefonu uzun kullanım ömrü vadediyor. Telefonun arka kamerası f/1.9 diyafram değerindeki 16 megapiksel, ön kamerası ise 5 megapiksel çözünürlüğe sahip.



Kamera, akıllı telefonun Home tuşuna basarak aktif hale getirilebiliyor. Android 5.1 işletim sistemine sahip olacağı belirtilen akıllı telefonun güncel Touchwiz arayüzü ile gelmesi bekleniyor.



Modelin ön sipariş fiyatı ise 649 bin Won (564 dolar) olarak belirlenmiş. A8'in, ilk olarak beyaz ve altın renklerinde piyasaya sürüleceği bildirilirken ileri tarihlerde siyah renk seçeneğinin de olacağı kaydedildi.








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