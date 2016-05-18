Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında duyurulan ve ülkemizde de satışa çıkan Samsung Galaxy A8 için Marshmallow güncellemesi görüldü. Güncellemeyle ilgili ilk detaylar sizlerle.



Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında duyurulan ve ülkemizde de satışa çıkan Samsung Galaxy A8 için Marshmallow güncellemesi görüldü. Güncellemeyle ilgili ilk detaylar sizlerle.



En güncel Android sürümü olan Android 6.0 Marshmallow artık çoğu amiral gemisi model için kullanılabilir durumda. Şimdi sıra orta segment modellerde. Samsung'un ülkemizde de satışa sunduğu Galaxy A8 modeli için bu güncellemenin ilk detayları ortaya çıktı. Cihaz kutusundan Android 5.1 Lollipop ile birlikte çıkıyor.



Samsung Galaxy A8 için Marshmallow güncellemesi göründü!



Aşağıdaki ekran görüntüsü Samsung Galaxy A8 için Marshmallow güncellemesinin ilk detaylarını içeriyor. SM-A800F modeli için görüntülenen bir sertifika, Samsung'un söz konusu cihaz için güncellemeye hazırlık yaptığını gösteriyor.



Üreticiler, bazı yazılım ve donanımlar için bu şekilde lisanslar almak zorunda kalıyor. Tabii bu sırada bazı bilgiler basına yansıyabiliyor. Ekran görüntüsünde cihazın SM-A800F olduğu ve işletim sisteminin Android 6.0 olduğu dikkat çekiyor. İlgili Wi-Fi sertifikası 13 Mayıs tarihine ait.



Söz konusu güncellemenin ne zaman ve hangi ülkede yayınlanacağı gibi bilgiler henüz netlik kazanmış değil. Ancak Samsung'un daha önce açıkladığı takvime bakacak olacak Haziran ayı bitmeden bu güncellemenin dağıtılmış olması bekleniyor.



Öte yandan yeni Android sürümünün duyurulmasına ise sayılı gün kaldı. Sürpriz bir gelişme olmazsa Android 7.0 N sürümü duyurulduktan sonra ilgili güncelleme dağıtılabilecek.



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