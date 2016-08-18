

Samsung Galaxy A8 modeli 2016 versiyonu ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Telefon Geekbench'te görüldü!











Samsung'un metal gövdeli orta segment akıllı telefon serisi Galaxy A, yeni bir üyeye daha kavuşuyor. Geçtiğimiz yıl büyük başarı gösteren Galaxy A serisi, bu yıl modellerin sonuna “2016” takısı alarak yenilenmeye başlanmıştı. Yenilenecek modeller arasına bir yenisi daha eklendi.



Samsung Galaxy A8 2016 geliyor!



Samsung SM-A810F olarak Geekbench'te görülen cihazın, yeni Galaxy A8 olacağı tahmin ediliyor. İlgili model daha önce GFXBench isimli performans testi uygulamasında da görülmüştü. Yeni teknik özellikleriyle yeni Galaxy A8 karşınızda.



Exynos 7420 yongasından güç alacağı düşünülen yeni Galaxy A8 modelinde 5.1 inç büyüklükte 1080p (1920 x 1080 piksel) çözünürlük sunan bir ekran bekleniyor. 3 GB RAM kullanacak olan telefon, performans konusunda oldukça iddialı olacak.



2.1 GHz hıza sahip 8 çekirdekli bir işlemciden güç alacak olan telefonun grafik tarafında ise Mali-T760 MP8 GPU görev alacak. Bu yonga Galaxy S6 ve Note 5 modellerinde de karşımıza çıkmıştı.



32 GB depolama alanı, 16 MP arka, 5 MP ön kamera gibi diğer özelliklere sahip olacak olan model, Geekbench verilerine göre tek çekirdekte 1466 puan, çoklu çekirdekte ise 4709 puan almayı başarmış görünüyor. Bu rakamlar ortalama düzeyin üstüne hatta üst seviye akıllı telefonlara son derece yakın. Samsung Galaxy A8 2016 şimdiden merakla beklenen akıllı telefonlar arasındaki yerini aldı.



Galaxy Note 7 S-Pen kalem için yeni video!