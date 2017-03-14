

Samsung Phablet sınıfında iddiasını Samsung Galaxy A7 2017 ile sürdürüyor. Aluminyum kasa sistemi, ince, zarif ve göz alıcı bir tasarıma sahip olan Galaxy A7 inceleme altında.



Samsung, Phablet dünyasına giriş yapmak isteyen kullanıcılar için 2017 model Samsung Galaxy A7 2017 'yi piyasaya sürdü. Göz alıcı bir tasarıma sahip olan Galaxy A7 2107, 7.9 mm kalınlığı ile bir önceki nesille göre biraz daha kalın. Her ne kadar S7 Edge gibi bir albenisi olmayan A7, şu ana kadar üretilen Samsung Phablet modeller arasında en şık ürün olduğunu söylemeliyiz. iPhone'un kenarlarının yuvarlak olması ve ele çok iyi oturması, Samsung'un gözünden kaçmadı. Samsung, 2017 model Galaxy A7'ye işte bu yuvarlak hatlar kazandırdı. Dolaysıyla bu yeni ürün bir önceki nesille göre çok daha rahat bir kullanım ve tutuş sergiliyor.



Galaxy A7'nin malzeme kalitesi ve işçiliği yine üst seviyelerde. Alüminyum kasa sistemi ürüne ciddi bir hava katıyor. Bununla birlikte yeni gelen IP68 sertifikası sayesinde de toza ve suya karşı da dayanıklı hale getirildi. Kullanıcılar 1.5 metre derinliğinde 30 dakika boyunca su altı çekimleri bile yapabilirler.



Unutmadan söyleyelim. Home tuşu aynı zamanda bir parmak izi sensörü olarak da görev yapıyor. Ayrıca Samsung'un üst modellerde kullanmadığı microSD kart yuvası, Galaxy A7'de yer alması önemli bir artı. 32 Gbyte'lık bir kapasite ile satılan bu ürün, 256 GByte kapasiteli microSD kart takılabiliyor.



Ekran



Galaxy A7, görsel olarak A5'e çok benziyor. Farkı, sahip olduğu teknolojiler. Galaxy A5'de 5 inç büyüklüğünde Super AMOLED bir ekran kullanıldı. Galaxy A7'de bu ekran 5.7 inç büyüklüğüne çıktı. Galaxy S6'nın ekranı 2560×1440 piksel çözünürlüğü ve 557 ppi piksel yoğunluğuna ulaşırken, Galaxy A7'de 1920×1080 çözünürlük ve 386 ppi yoğunluk değerleri boy gösteriyor. Bu değerlere baktığımızda Galaxy A7'nin ekranı, iPhone 6 Plus ayarında bir ekrana sahip olduğu ve ortalama bir kullanıcı için fazlasıyla yeterli olduğunu söylemeliyiz. Yaptığımız denemelerde en küçük yazı fontlarında bile keskinliğin ve kontrastın yerinde olduğunu gördük. Buna karşın Galaxy A7'nin parlaklığı, güneşli ortamlarda ne yazık ki yetersiz . Galaxy A7'nin 5.7 inç'lik ekranı 2.5D Gorilla Glass ile korunuyor.



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