Ülkemizde de satılan Samsung Galaxy A7 modeli yenileniyor. 2017 yılı için güncellenecek cihaz Galaxy A7 2017 olarak anılıyor. Cihaz dolaylı yollardan doğrulandı. İşte detaylar.



Ülkemizde de satılan Samsung Galaxy A7 modeli yenileniyor. 2017 yılı için güncellenecek cihaz Galaxy A7 2017 olarak anılıyor. Cihaz dolaylı yollardan doğrulandı. İşte detaylar.







Samsung'un ilk metal gövdeli serisi olan Galaxy A ailesi üçüncü bir yeniliğin hazırlığında. Geçtiğimiz günlerde Galaxy A3 2017 için gündeme gelen iddialar bu sefer Galaxy A7 için karşımızda. Yeni telefondan ilk detaylar sizlerle.



Samsung Galaxy A7 2017 geliyor!



Hindistan'ın ithalat/ihracat kayıtlarının yer aldığı Zauba'da ortaya çıkan bilgilere göre Güney Koreli akıllı telefon devi Samsung, Galaxy A7'nin 2017 versiyonu için kolları sıvamış durumda. Cihaz Hindistan'a giriş yaptı. Prototip olduğu tahmin edilen telefonun Zauba'nın internet sitesinde görüntülenmesi pek şaşırtıcı değil. Çünkü Samsung'un duyuracağı yeni modeller için Zauba uğrak bir nokta.



Yaklaşık olarak 200 dolarlık değer biçilen telefonun model numarası Samsung SM-A720S olarak belirlenmiş. Teknik özellikler tarafında görünen tek detay 5.7 inç büyüklükteki ekran. Cihaz daha önce de GFXBench isimli performans testi servisinin internet sitesinde yer almıştı. Ancak orada yer alan modelin ekran boyutu 5.5 inç olarak görüntülenmişti.



3 GB RAM, 32 GB depolama alanı, 16 MP ön ve yine 16 MP arka kameranın yanı sıra yeni telefon 1.8 GHz hıza sahip 8 çekirdekli Exynos işlemci gibi teknik özelliklerle bekleniyor. Samsung Galaxy A7 2017'nin yeni detayları için takipte kalın.



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