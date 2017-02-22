

Samsung'un yeni bir yonga seti serisi üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. İşte Samsung Exynos 9810 hakkındaki detaylar.



Geçtiğimiz hafta Samsung, Exynos 9ile ilgili bir görsel yayınlamıştı. Bu görsel hakkında bizde sizlerle düşüncelerimizi, yazdığımız haberlerde paylaşmıştık. Dilerseniz ilgili habere buradan göz atabilirsiniz.



Bugün ortaya çıkan yeni detaylar ise Samsung'un yeni yonga setininExynos 9olarak adlandırılmayacağını bizlere gösteriyor. Zira geçtiğimiz hafta Samsung'un Applegibi sade ve basit bir isim belirlemek istediği, bu yüzden de yeni yonga setinin Exynos 9olarak adlandırılacağı iddia edilmişti.



Fakat gerçeğin pek de bu yönde olmadığı ortaya çıktı. Samsung'un Ar-Ge bölümünde görevli olan bir çalışanın resmi sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, Güney Koreli üretici Exynos 9810Vve Exynos 9810Misminde iki yonga seti üzerinde çalışıyor.



Temel olarak Exynos 9810serisine ait olacak bu yonga setleri arasında sadece GPU farklı bulunacak. Samsung çalışanının belirttiğine göre Exynos 9810V modeli 18 çekirdekli bir GPU'ya sahipken, Exynos 9810 M'de ise bu sayı 20'ye çıkacak.



Samsung'un Exynos 9810serisini de aynı Snapdragon 835'te olduğu gibi 10 nm'lik üretim teknolojisi ile geliştirdiği belirtiliyor.



Dolayısıyla bu işlemcilerin Galaxy S8ve Galaxy S8Plus modellerinde kullanılacağı da iddialar arasında. Hatta iki model arasındaki teknik özellik bazındaki tek farkın, yonga setleri arasındaki bu ufak detaydan kaynaklanacağı belirtiliyor.



Muhtemelen Samsungyeni Exynosserisini önümüzdeki MWC'de tanıtacaktır. Bekleyip göreceğiz.



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