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samsung, exynos 8895 ile güçlü bir şekilde geliyor

SAMSUNG, EXYNOS 8895 İLE GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE GELİYOR

Gelen bazı bilgilere göre Samsung, yeni yonga seti Exynos 8895 ile ilgili test aşamasına gelmiş durumda.

Tarih : 16 Ağustos 2016, 09:26
Puan Ver : Samsung, Exynos 8895 İle Güçlü Bir Şekilde Geliyor(0/10)


Gelen bazı bilgilere göre Samsung, yeni yonga seti Exynos 8895 ile ilgili test aşamasına gelmiş durumda.



Önde gelen mobil işlemci üreticileri Samsung ve Qualcomm aralarındaki rekabet her geçen gün gittikçe artarak devam ediyor. Son olarak Güney Kore merkezli üretici Samsung yeni yonga seti Exynos 8895 ile ilgili pilot testlere başladı. Gelecek yıl her iki firmada 10nm üretim sürecine geçecek gibi gözüküyor.



Gelen bilgilere göre Exynos 8895 isimli yonga setinde ine 4 adet özelleştirilmiş 64-bitlik çekirdek ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği bulunacak. Testlerde özelleştirilme ile donanmış çekirdekler 4GHz sınırına dayanmış durumda. Samsung bu değerler ile hız konusunda en büyük rakibi Qualcomm karşısında daha iyi durumda gözüküyor. Güç tüketimine baktığımızda ise her iki yonga setinin de aynı seviyede olduğu görülüyor. Samsung tarafından 10nm üretim süreci tercih edilmeye başlanması aradaki farkı kapatmış durumda.



Samsung bu yeni yonga setini sadece kendi amiral gemisi ürünlerinde tercih ediyor. Bu tercihe göre 50 milyon satış civarını yakalaması tahmin ediliyor. Qualcomm ise büyük üreticilerden pek umduğunu bulamasa da Çinli üreticiler ona destek sağlayacak gibi gözüküyor.



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