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samsung evo plus 256 gb ile 4k deneyiminizi arttırın

SAMSUNG EVO PLUS 256 GB İLE 4K DENEYİMİNİZİ ARTTIRIN

Samsung, kullanıcılara 12 saat 4K UHD video depolama gibi benzersiz bir özellik sunan gelişmiş bellek kartı Samsung EVO Plus 256 GB MicroSD ile farkını yine ortaya koyuyor.

Tarih : 12 Kasım 2016, 10:14
Puan Ver : Samsung Evo Plus 256 Gb İle 4K Deneyiminizi Arttırın(9/10)11


Samsung, kullanıcılara 12 saat 4K UHD video depolama gibi benzersiz bir özellik sunan gelişmiş bellek kartı Samsung EVO Plus 256 GB MicroSD ile farkını yine ortaya koyuyor.



 Sınıfının en yüksek kapasitesine sahip olan Samsung EVO Plus 256 GB, son teknoloji ürünü akıllı telefon ve tabletler, 360 derece video kayıt cihazları, aksiyon kameraları ve drone'larda kullanım için yüksek hız ve genişletilmiş bellek alanı özellikleri sunuyor. EVO Plus 256 GB MicroSD ile kullanıcılar, yaklaşık 12 saatlik 4K UHD video veya 33 saatlik Full HD videoyu kaydedebilme imkanına sahip oluyor.



Samsung Electronics Türkiye Satış Müdürü İsa Tolu, giderek daha fazla sayıda tüketicinin yüksek performanslı ve yüksek kalitede video çekimi yapabilen mobil cihazlara yöneldiğini belirterek sözlerini şu şekilde sürdürdü:



“EVO Plus 256 GB microSD kart, kullanıcılara geniş kapasite ve yüksek okuma-yazma imkanı veriyor. Oluşturdukları ve kaydettikleri tüm içeriklere erişim, depolama ve paylaşma konusunda Türkiye'deki kullanıcılara kullanımı rahat ve sorunsuz bir multimedya deneyimi sunuyor.”



Yüksek kapasite, üstün performans ve ileri düzeyde koruma



Samsung'un gelişmiş V-NAND teknolojisi sayesinde EVO Plus 256 GB, 95 MB/sn okuma ve 90 MB/sn yazma olmak üzere üstün performans sunuyor. Bu performans düzeyi, genel kullanıcı ve profesyonellere yüklü ve yüksek çözünürlüklü fotoğraf ile 4K video kayıtlarını, yoğun grafikler içeren sanal gerçeklik (VR) ile oyun gibi multimedya dosyalarını depolama konusunda büyük kolaylık sağlıyor.



EVO Plus 256 GB elektronik cihazlardan en iyi şekilde yararlanılması için gereken uzun süreli güvenilirlik, ileri düzeyde koruma, kapasite ve performansı bir araya getiriyor. Bu özellikleriyle EVO Plus 256 GB, microSD kart yuvası bulunan akıllı telefon ve tabletler ile birlikte en zorlu koşullarda bile sorunsuz bir performans sergiliyor.



Samsung, EVO Plus 256 GB microSD kartını KDV DAHİL 590 TL tavsiye edilen perakende satış fiyatıyla, Türkiye'de sınırlı 10 yıllık garantiyle satışa sunuyor.



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