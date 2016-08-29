Samsung Electronics'in tüm 2016 model UHD TV'leri, Avrupa'daki IT ve tüketici elektroniği şirketlerince oluşturulan ortak bir kurul olan Digital Europe'tan (DE) ultra yüksek çözünürlüğü ifade eden UHD TV belgesini almaya hak kazandı.



Samsung Electronics'in tüm 2016 model UHD TV'leri, Avrupa'daki IT ve tüketici elektroniği şirketlerince oluşturulan ortak bir kurul olan Digital Europe'tan (DE) ultra yüksek çözünürlüğü ifade eden UHD TV belgesini almaya hak kazandı.



Samsung Electronics Türkiye Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlama Direktörü Mert Gürsoy,“Samsung TV'ler, en iyi görüntü kalitesine sahip UHD TV'yi arayan müşterilerimiz için önemli bir referans noktası görevi görüyor. Üzerinde UHD logosunu da taşıyacak olan bu yeni Digital Europe belgesinin, müşterilerimize UHDTV satın alırlarken ekstra bir güven vereceğine eminiz”dedi



62 kurumsal üye ve 37 ulusal ticaret birliğinden oluşan Digital Europe, Avrupa'da dijital teknoloji endüstrisini temsil eden en etkili kurullardan biri olarak kabul ediliyor. DE tarafından belirlenen zorunlu standartları karşılayan 2016 SUHD TV serisinden 7 serisi UHD TV'lere kadar tüm Samsung TV'ler, artık üzerlerinde Avrupa UHD TV logosunun yanı sıra Tüketici Teknolojileri Derneği CTA'nın onay etiketini taşıyacak. Bu yılki IFA Fuarı'nda Samsung UHD TV'ler üzerinde her iki onay etiketi de yer alacak.



Belge için televizyonun panelinin RGB olması gerekiyor



Digital Europe, belgelendirme için bir ‘Piksel''i özel olarak tüm ekranla aynı parlaklık ölçeğini sunabilen asgari görüntü çözünürlük unsuru olarak tanımladı. Yatay ve dikey toplam piksel sayısı, RGB olmayan alt-piksellerin sayılmadığı sadece tam üçlü kırmızı, yeşil ve mavi alt-piksellerin toplamından oluşuyor.



DE belgesinn gerektirdiği ana kriterler:







Sadece RGB alt-piksellerinden oluşn panel yapısı









Minimum ekran (ör: LCD, PDP, OLED) ya da ekran motoru (ör: DLP) çözünürlüğünün 3840 x 2160 olması







Ek kriterler ise şöyle:







Desteklenen minimum renk ölçümünün BT.709 ya da üzeri olması









Ekranın-cihazın, kullanıcının erişebileceği ve en azından UHD girişini UHD arayüzü aracılığıyla kaynaktan alınandan daha düşük bir görüntü kare sayısı ya da çözünürlüğünde sunmayacak bir uçtan uca sinyal dizisine sahip olması









Ekranın-cihazın, ekran öncesi işlem süresince bir UHD girişinin ne çözünürlüğünü ne de görüntü kare sayısını düşürmeyecek ve kullanıcının erişebileceği bir uçtan uca sinyal dizisine sahip olması.







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