Samsung son zamanlarda akıllı telefonlarında yoğun olarak kendi ürettiği yonga setlerini kullanmaya devam ediyor. Şirket şimdi de Cortex-A73 çekirdekli yeni yonga setini tercih edecek.



Samsung son zamanlarda akıllı telefonlarında yoğun olarak kendi ürettiği yonga setlerini kullanmaya devam ediyor. Şirket şimdi de Cortex-A73 çekirdekli yeni yonga setini tercih edecek.



Son zamanlarda birtakım firmalar belirli işlemci üreticilerine bağlılıklarını azaltmak adına kendi yonga setlerini üretmeye başlıyor. Bu modeli uzun zamandan beri uygulayan Samsung, Cortex-A73 çekirdekli yeni yonga seti ile piyasaya gelmeye hazırlanıyor.



Ulaşılan bilgiler doğrultusunda firma Exynos 7872 adı altında Cortex-A73 çekirdekli bir yonga seti hazırlığında. . 6 çekirdeğe sahip olan bu yonga setinde 2 adet performans için Cortex-A73 çekirdeği kullanılırken, enerji verimliliği için de 4 adet Cortex-A53 çekirdeği bulunduruluyor. Grafik tarafında ise 2 çekirdekli Mali-T830 gözüküyor. Enerji verimliliği göz önünde tutularak tasarlanan ürün bu doğrultuda 14nm LPP versiyon olarak hayata geçecek. Ayrıca bu yonga setine LTE modem de entegre halde bulunacak. Kitlesel üretim için belirtilen tarih ise Ekim ayı olarak gösteriliyor.



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