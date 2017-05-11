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samsung çin'de adeta çakıldı

SAMSUNG ÇİN'DE ADETA ÇAKILDI

Samsung'un Çin'deki telefon satışları inanılmaz bir düşüş yaşadı. Üstelik bu düşüşün bundan sonra da devam edeceği tahmin ediliyor.

Tarih : 11 Mayıs 2017, 09:40
Puan Ver : Samsung Çin'de Adeta Çakıldı(6/10)5


Samsung'un Çin'deki telefon satışları inanılmaz bir düşüş yaşadı. Üstelik bu düşüşün bundan sonra da devam edeceği tahmin ediliyor.



Bildiğiniz gibi telefon konusunda son günlerde Samsung'un yüzü gülüyor. Şirketin son amiral gemisi Galaxy S8 ve Galaxy S8+'in satışları oldukça iyi gidiyor. Ancak için her şeyin sorunsuz gittiğini söylemek mümkün değil. Çünkü Hong Kong basınında çıkan son haberlere göre şirketin Çin'deki telefon satışları inanılmaz bir düşüş yaşadı.



Hong Kong'lu bir araştırma şirketi tarafından yapılan araştırmaya göre Samsung'un Çin'deki telefon satışları, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 60 düşüş yaşadı. Bu düşüş sonrasında şirketin %8.6 olan pazar payı %3.3'e kadar geriledi. Bu hızlı düşüşün başlıca sebebi ise Çinli telefon üreticileri. Bildiğiniz gibi Huawei, Oppo ve Vivo gibi Çinli telefon üreticileri her geçen yıl biraz daha büyüyor. Çinli kullanıcılar da artık yerli telefon markalarını daha çok tercih ediyor.



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Etiketler: Samsung  Çin  De  Adeta  Çakıldı    haber

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