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samsung, çift kamera modülü üretmeye başlıyor

SAMSUNG, ÇİFT KAMERA MODÜLÜ ÜRETMEYE BAŞLIYOR

Akıllı telefon piyasasında cift kameralı cihazlar tüm hızıyla artmaya devam ediyor. Büyük kamera üreticilerinden biri olan Samsung, tedarikçileri için çift kamera modülü üretmeye başladı.

Tarih : 27 Haziran 2016, 10:25
Puan Ver : Samsung, Çift Kamera Modülü Üretmeye Başlıyor(7/10)8


Akıllı telefon piyasasında cift kameralı cihazlar tüm hızıyla artmaya devam ediyor. Büyük kamera üreticilerinden biri olan Samsung, tedarikçileri için çift kamera modülü üretmeye başladı.



Akıllı telefon pazarının önde gelen üreticilerinden biri olan Samsung, bir çok ürünü kendi kaynaklarıyla üretiyor. İşlemci, RAM, depolama belleği, batarya, ekran, kamera gibi bileşenler firmanın üretim tesislerinde hayat buluyor ve maliyet konusunda önemli bir artı sağlıyor.



Samsung kendi teknolojilerinde önemi avantajlar sağlaması tedarikçilerinin iştahını kabartıyor. Örnek olarak Exynos işlemciler, Super AMOLED ekranlar, RAM bellekler ve lensleri pek çok rakip amiral gemi modelinde kullanıldı. Özellikle Çinli şirketlerin Samsung'a olan ilgisi açıkça görülüyor.



Samsung en önemli gelir kalemlerinden biride tedarikçileri için kamera sensoru üretimi yapması. Ürettiği sensörler piksellerin arasını açarak daha fazla ışık almasını ve karanlık ortamlarda en iyi performansı vermesini sağlarken,  bu teknolojiye de ISOCELL adı veriliyor. Ama firma önümüzdeki aylarda bu alanda bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.



Samsung Electro Mechanics, ilk kez çift kamera sensoru üretimine başlayacak ve tedarikçilerine de bunlardan satacak. Şirketin önde gelen yetkilileri yılın ikinci yarısında gerçek bir çift kamera modülü hayata geçireceklerini duyurdu. Ama şimdilik müşteri firmalar hakkında herhangi bir bilgi mevcut değil.



Sonuç olarak piyasada ilerleyen zamanda çift kamera modüllü cihazları daha fazla görmeye başlayacağımız şimdiden kesinleşti.



Bayramda dijital seyahat: BlaBlaCar








Etiketler: Samsung  Çift  Kamera  Modülü  Üretmeye  Başlıyor    haber

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