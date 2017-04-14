

Samsung uzun süredir konuşulan çift ekranlı telefonunu test etmeye başladı. Galaxy X adını taşıyan katlanabilir telefonun bu yıl bitmeden çıkabileceği konuşuluyor.



Bildiğiniz gibi Samsung yeni amiral gemisi Galaxy S9'u birkaç gün önce piyasaya sürdü. Note 7 skandalı sonrası büyük darbe olan şirket, buna rağmen risk almaya devam ediyor. Şirket şu aralar yepyeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Katlanabilir çift ekran teknolojisini kullanacak bu yeni telefon Galaxy Xadını taşıyor. Uzun süredir hakkında söylentiler duyduğumuz telefon yavaş yavaş şekilleniyor.



Güney Kore basınında çıkan haberlere göre Samsung telefonun prototipini test etmeye başladı. Orta yerinden 180 derece katlanabilen Galaxy X'te bir çift diyot dokunmatik ekran bulunacak. Şirkete yakın kaynaklara göre Samsung bu yenilikçi telefonunun nasıl karşılanacağını görmek için test aşamasına başladı. Samsung'un şimdiden telefon parçaları için sipariş verdiği ve bu yıl bitmeden az sayıda Galaxy X'in satışa çıkabileceği söyleniyor. Söylentilere göre Samsung bu yılın ilk yarısında 2000 – 3000 adet çift ekranlı satışa çıkarmayı planlıyor.



Ancak daha önce çıkan haberlerde telefonun en erken 2018'de çıkacağı söyleniyordu. Bu yüzden telefonun ne zaman çıkacağı henüz netleşmiş değil.



Bayonetta, PC için duyuruldu ve satışa sunuldu