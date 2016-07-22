

Samsung CF390, kavisli yapısı, uygun fiyatı ve kolay kullanabilirliği ile piyasaya sürüldü.







Televizyon teknolojisinin gelişmesi ile birlikte monitör teknolojisi de aynı oranda gelişiyor. Monitör ürünlerine baktığımızda ilk olarak pek bir değişiklik göremediğimizi düşünürüz. CRT teknolojisinden LCD teknolojisine geçildiğinde gözle görülür bir fark vardı elbette. LED teknolojisinin geliştirilmesi ile birlikte birçok kullanıcı farkını anlamamıştı. Bununla birlikte çeşitli bağlantıların eklenmesi, ekran çözünürlüklerin artması, multimedya özelliklerin kazandırılması gibi değişiklikler ürünlere detaylı bakıldığında fark ediliyordu.







Her ne olursa olsun günümüzde Monitör teknolojilerinin çok gelişmiş olduğunu söylemeliyiz. Ayrıca piyasada da oldukça fazla seçeneklerin olması Monitör seçimini fazlasıyla zorlaştırıyor. IPS panellerinden tutun, UHD ve hatta kavisli ürünler. Kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayan mutlaka bir ürün bulunabiliyor.



Tabi bir de günümüzde trend olan teknolojiler var. Örneğin Curved yani kavisli ekranlar. Özellikle oyun severler için tasarlanan kavisli ekranlar sayesinde oyun deneyimi bir üst seviyeye taşındığı söyleniliyor. Bu da ister istemez oyun sevenlerinin ilgisini çekiyor. Tıpkı bu ay inceleme fırsatı bulduğumuz Samsung CF390 adlı kavisli monitör gibi.







Samsung oyuncular için geliştirdiği monitör alanında yeni değil. Daha önce farklı deneyimleri olmuştu. UE590 adlı ürünü 4K desteği ile ilgi çekmişti. Ekranın IPS olmaması ve Mat siyah ekran yüzeyinde piyano Black çerçeve kullanılması ne yazık ki piyasada pek tutulmadı. Samsung SE790C ise tüm ihtiyaçları karşılıyordu ama maliyeti çok yüksekti. Yani yeni ürünler gelmesi gerekiyordu.



Samsung CF390, kavisli yapısı, uygun fiyatı ve kolay kullanabilirliği ile piyasaya sürüldü. Bu ürün her ne kadar tasarıma ve teknik özelliklere önem verildiyse de hem UHD hem de Curved teknolojilerini aynı anda destekleyemiyor. Samsung muhtemelen fiyatı düşük tutmak için bu yola başvurmuş olabilir.



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