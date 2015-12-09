Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı olan CES 2016 hızla yaklaşıyor. 6-9 Ocak 2016 tarihleri arasında yapılacak olan fuardan ilk haber geldi. Samsung, basına davetiye dağıtmaya başladı. Detaylar haberimizde.



Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı olan CES 2016 hızla yaklaşıyor. 6-9 Ocak 2016 tarihleri arasında yapılacak olan fuardan ilk haber geldi. Samsung, basına davetiye dağıtmaya başladı. Detaylar haberimizde.



ABD Las Vegas'ta düzenlenecek olan CES 2016 için heyecan dorukta. Dünyanın en büyük tüketicisi elektroniği fuarı olan CES 2016, beyaz eşyadan fotoğraf makinesine, akıllı telefonlardan televizyonlara kadar tüketici elektroniğine dair ne varsa bulabileceğiniz ve yeni teknolojileri ilk kez görebileceğiniz bir etkinlik. Dolayısıyla teknoloji sektörü için son derece önemli.



Fuara Samsung, Sony, Vestel gibi ülkemizde oldukça yakından tanıdığımız markalar katılacak. Ancak şimdiye kadar ilk bilgi bugün Samsung tarafından geldi. Güney Koreli teknoloji devi Samsung, CES 2016 için basın davetiyelerini dağıtmaya başladı. 5 Ocak tarihini işaret eden davetiyeyi aşağıda görebilirsiniz. Fuardan bir gün önce yapılacak olan basın konferansının 45 dakika süreceği belirtilmiş.



Normal şartlar herhangi bir markanın basın davetiyesi dağıtması son derece normal. Bu noktada Samsung'u önemli kılan detay merakla beklenen Galaxy S7. Firmanın beklenen sıradaki amiral gemisi olan Galaxy S7'nin 5 Ocak tarihinde duyurulma ihtimali var. Tabii Samsung bunu daha sonraya da saklayabilir. Belki firma Galaxy S7 haricinde bir ürün veya teknolojiyle de karşımıza çıkmaya hazırlanıyor olabilir. Takvimlerinizi hazırlayın ve 5 Ocak'ta bizi ziyaret edin. Samsung ve CES 2016 hakkındaki tüm detaylara sitemizden ulaşabileceksiniz.



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