

Samsung C serisinin ilk üyesi ilk kez görüldü. Bir performans testi sırasında ortaya çıkan telefon, Galaxy S serisi gibi üst segmentten olacak.



Samsung merakla beklenen yeni amiral gemisi Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge'i bir süre önce piyasaya sürdü. Etkileyici özellikleri ile beğeni kazanan telefonlar, satış performansları ile şirketin yüzünü güldürdü. Ancak Samsung'un bu başarı ile yetinmeye niyeti yok. Güney Koreli telefon üreticisi çok yakında yeni bir telefon serisi satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Üstelik Samsung C serisi olarak bilinen bu telefonlar da Galaxy S serisindeki gibi üst segmente ait telefonlar.



Samsung C serisinin ilk üyesi geçtiğimiz günlerde bir performans testinde görüldü. Bu sayede, Samsung SM-C5000 kod adıyla anılan telefonun özellikleri hakkında ilk detaylar da ortaya çıkmış oldu. İlk olarak 5.2 inç ekrana sahip olan telefon, sekiz çekirdekli Snapdragon 617 işlemci ile geliyor. Bu işlemciye 4GB RAM eşlik ediyor. Ortaya çıkan bu ilk özellikler, telefonun kesinlikle üst segment bir cihaz olacağını gösteriyor. Ayrıca telefonun doğrudan Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemiyle satışa çıkacağı söyleniyor. Telefonun teknik özellikleri hakkında diğer detaylar, önümüzdeki günlerde telefonun sertifika alması ile belli olacaktır.



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