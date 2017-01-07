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samsung büyüme hızını daha yükseklerde görmek istiyor

SAMSUNG BÜYÜME HIZINI DAHA YÜKSEKLERDE GÖRMEK İSTİYOR

2016 yılı içerisinde Note 7 olayının etkisini kar oranında %17 gerileyerek yaşayan Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2017 yılında kar paylarını arttırmak için yeni stratejiler hayata geçirmek istiyor.

Tarih : 07 Ocak 2017, 12:16
Puan Ver : Samsung Büyüme Hızını Daha Yükseklerde Görmek İstiyor(5/10)2


2016 yılı içerisinde Note 7 olayının etkisini  kar oranında %17 gerileyerek yaşayan Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2017 yılında kar paylarını arttırmak için yeni stratejiler hayata geçirmek istiyor.



2016 yılı Note 7 sorunu ile mücadele ederek geçiren teknoloji devi Samsung, bu olayında etkisiyle kar oranında yüzde 17 oranında bir düşüşle karşılaşmıştı. Elde edilen diğer verilerede bakıldığında şirketin büyüme hızında bir yavaşlama söz konusu. Samsung CEO'su Kwon Oh-hyun'un şirketin Güney Kore Suwon'daki genel merkezde büyümenin yavaşladığını ve politik hamleler ile döviz kurundaki dalgalanmaların ekonomik belirsizliği arttırdığını belirtmesi bu durumu destekler nitelikte gözüküyor.



Şirketin, çalışanlarından teknolojik yenileşme konusunda yeni fikirler üretmesini talep etmesi bundan sonra yeni stratejiler ile piyasada bulunabileceklerinin en büyük göstergesi olabilir.



LG Tone Studio ve LG Tone Free ortaya çıktı








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