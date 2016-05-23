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samsung bellek teknolojisinde 10nm sınırına geldi

SAMSUNG BELLEK TEKNOLOJİSİNDE 10NM SINIRINA GELDİ

Güney Koreli teknoloji devi Samsung bellek teknolojisinde de iddialı konuma geldi. Şirket 10nm teknolojisine geçtiğini duyurdu.

Tarih : 23 Mayıs 2016, 17:13
Puan Ver : Samsung Bellek Teknolojisinde 10Nm Sınırına Geldi(8/10)7


Güney Koreli teknoloji devi Samsung bellek teknolojisinde de iddialı konuma geldi. Şirket 10nm teknolojisine geçtiğini duyurdu.



Samsung geçenlerde Çin'de devam eden Samsung Mobile Solutions etkinliğinde 10 nm sürecine geçtiğini ve 6GB LPDDR4 RAM ürettiğini duyurdu. Üretim mimarisinin bu kadar gelişmesi daha iyi peerformans ve daha iyi güç tüketimi anlamına geliyor.



Samsung'un halihazırda kullandığı bellek teknolojisi 20nm fabrikasyon teknolojisi ile üretiliyor ve 12GB kapasite ile hayat buluyordu.



Samsung bu yeni teknolojisi tüketici elektroniği cihazlarında kullanacağını belirtiyor. Buna göre akıllı telefon pazarında boy göstereceğini söyleyebiliriz.



Samsung sadece kendisi için değil diğer firmalar içinde üretim yapıyor. Bu teknolojilerden önümüzdeki zamanda pek çok firma faydalanmak isteyebilir.



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