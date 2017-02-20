Samsung başkan yardımcısı tutuklandı. Lee Jae-yong, Güney Kore'yi karıştıran yolsuzluk skandalının bir parçası olarak çeşitli suçlamalarla tutuklandı.



Samsung başkan yardımcısı tutuklandı. Lee Jae-yong, Güney Kore'yi karıştıran yolsuzluk skandalının bir parçası olarak çeşitli suçlamalarla tutuklandı.



Samsung başkan yardımcısı tutuklandı. Jay Y. Lee ya da asıl adıyla Lee Jae-yong rüşvet suçlamasıyla tutuklandı. Ocak ayında alınan mahkeme kararının ardından tutuklanma haberi bugün ortaya çıktı.



Güney Kore kaynaklı haberlere göre suçlamalar arasında rüşvetin yanı sıra suç teşkil eden süreçleri gizlemek ve yurtdışına varlık transferi kanunlarına uymamak da gösteriliyor. Mahkeme tarafından yapılan açıklamada suçlamalar hakkında ek delillerin elde edildiği ve tutuklama kararı almak zorunda oldukları belirtildi.



Tutuklama kararından sonra Lee Jae-yong mahkeme sonuçlanana kadar hapishanede tutulacak. Uzmanlar mahkemenin 18 ay kadar sürebileceğini söylüyor.



Lee'nin Güney Kore Başkanı Park Geun-hye'ye 38 milyon dolar rüşvet vererek ve kendisinin Samsung'un başına geçmesi için desteklemesini istediği iddia ediliyor.



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