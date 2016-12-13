

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un katlanabilir akıllı telefon konsepti üzerinde çalıştığına dair söylentiler bir süredir ortalıkta dolaşıyor. Bu söylentilere göre firmanın böyle bir telefonu önümüzdeki yıl görücüye çıkarması sürpriz olmayacak. Güney Kore'den gelen en yeni dedikodu ise firmanın birbirinden tamamen farklı iki katlanabilir akıllı telefon geliştirdiği yönünde. Buna göre Samsung böylece "iki yol stratejisi" izlemiş olacak.







Söz konusu iddiaya göre Samsung her iki tarafında da düz bir ekran barındıran "çift ekranlı" bir akıllı telefon ve tek bir esnek OLED ekran barındıran bir katlanabilir akıllı telefon geliştiriyor. Samsung'un ilk olarak çift ekranlı cihazı piyasaya süreceği ve onun ardından pazar tepkisine göre katlanabilir modeli ise satışa çıkarıp çıkarmamaya karar vereceği belirtiliyor.







Çift ekranlı akıllı telefonun daha önce de adı ortalıkta dolaşan Project Valley olacağı tahmin ediliyor. Bu cihazın paneli aslında eğilebilir özellikte olmasa da ortada yer alan menteşe aracılığıyla cihazın her iki tarafında da düz bir ekranı olacağı belirtiliyor. Fakat cihaz katlandığında ayrı bir ekrana sahip olmayacak.







Henüz yine de bir söylenti statüsünde olan bu iki cihazın resmi olarak doğrulanması için Samsung'dan bir açıklama beklememiz gerekecek.







kaynak:chip