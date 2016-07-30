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samsung, akıllı telefon pazarında apple'ı geçmeyi başardı

SAMSUNG, AKILLI TELEFON PAZARINDA APPLE'I GEÇMEYİ BAŞARDI

Bu sene akıllı telefon piyasasında Samsung tarafında gözümüze karlılık durumu çarparken Apple tarafında ise düşüş gözlerden kaçmıyor.

Tarih : 30 Temmuz 2016, 10:25
Puan Ver : Samsung, Akıllı Telefon Pazarında Apple'ı Geçmeyi Başardı(9/10)9


Bu sene akıllı telefon piyasasında Samsung tarafında gözümüze karlılık durumu çarparken Apple tarafında ise düşüş gözlerden kaçmıyor.



Son dönemde akıllı telefon pazarında mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Samsung rakipleriyle aralarındaki farkı iyice açmaya başlarken Apple ve Huawei ikincilik için çekişmeye devam ediyor.



Yapılan analize göre yılın ikinci çeyreğinde 330 milyon telefon kullanıcıya ulaştı. Liderliği elinden bırakmayan Samsung 80 milyon adet satış rakamıyla yarışı en önde bitirdi. Bu payda en önemli olay ise  Galaxy S7 serisinin kullanıcı tarafındaki memnuniyet potansiyeli.



Samsung'un başarısındaki en büyük etkenlerden biri olarak ise sanal gerçeklik alanına yaptığı yatırımlar olarak gösteriliyor. Pek çok yerde Galaxy S7 ile birlikte VR gözlükleri verilmesi bu başarıdaki en önemli diğer bir etken.



Piyasada ikinci olan Apple ise üst üste iki çeyrekte de gerileme yaşadı. Firma toplamda 40 milyon satış yaptı. Son dönemde yapılan Iphone SE girişimi şirkete satış grafiği anlamında oldukça iyi bir katkı yaptı.



Piyasanın üçüncü üreticisi Huawei ise  Çin piyasasının yanı sıra global piyasada da atılımlardan vazgeçmedi. 31 milyon satış yapan şirket ikincilik tahtına en büyük aday. Şirket yaptığı atılımlarla 140 milyon hedefine adım adım yaklaşıyor.



Yılın gelecek çeyreğinde de sıralamanın değişmeyeceği düşünülüyor. Sonuç olarak yakın gelecekte rekabetin daha da artacağı gözlerden kaçmıyor.



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