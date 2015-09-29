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samsung a – alpha serisini yenileyecek!

SAMSUNG A – ALPHA SERİSİNİ YENİLEYECEK!

Güney Koreli teknoloji devi Samsung A serisini yenileme kararı aldı. Peki, ama neden? Hepsi ve daha fazlası haberimizde yer alıyor.

Tarih : 29 Eylül 2015, 12:10
Puan Ver : Samsung A – Alpha Serisini Yenileyecek!(9/10)10


Güney Koreli teknoloji devi Samsung A serisini yenileme kararı aldı. Peki, ama neden? Hepsi ve daha fazlası haberimizde yer alıyor.



Samsung'un ilk olarak Çin'de satışa çıkardığı A serisi metal kasaya sahip olması ile biliniyordu. Çin'de çok tutan telefon HTC'ye de alternatif oluşturmuştu.



Böylelikle ilk alüminyum kasaya sahip olan HTC'nin pabucunu Samsung dama atmış oldu. Çok tutan A serisini Avrupa ve ABD'li kullanıcılar da isteyince Samsung; Alpha adlı bir seriyi duyurdu.



Yani A ve Alpha köken ve özellik olarak hemen hemen aynı telefonlar. Daha sonra Samsung A ve Alpha serisi için şu açıklamayı yapmıştı: “A ve Alpha serisi bizim son metal gövdeli telefonumuz olacak ve seriyi devam ettirmeyeceğiz” demişti.



Ama yoğun ilgi Samsung'u seriyi yenilemeye itti. Yenilenecek serinin kod adları ise şunlar: M-A310F, SM-A510F ve SM-A710F.



Bu Avrupa serinin kod isimleri. SM-5100 and SM-A7100 ise Çin'deki telefonların kod isimleri. Yenilenmiş A'larda; sekiz çekirdekli Snapdragon yongaseti ve 3 GB ana bellek yer alacak. Cihazlarda Android 6.0 Marshmallow yer alacak ve eski serileri de kısa bir süre sonra Marshmallow gelecek.



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Etiketler: Samsung  A    Alpha  Serisini  Yenileyecek    haber

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