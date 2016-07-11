Samsung düşük maliyetli SSD ürünleri ailesine bir yenisini daha ekledi. Yeni ürün Samsung 850 EVO SSD 4TB kapasiteyle oldukça cezbedici gözüküyor.



Samsung düşük maliyetli SSD ürünleri ailesine bir yenisini daha ekledi. Yeni ürün Samsung 850 EVO SSD 4TB kapasiteyle oldukça cezbedici gözüküyor.



NAND Bellek teknolojisine son zamanlarda oldukça fazla yatırım yapan Samsung daha yeni ürünler geliştiriyor ve pazara sunuyor. Son ürünü 850 EVO SSD serisi ile en fazla kapasiteye sahip ürünü ile gövde gösterisi yapıyor.



Samsung bu güne kadar son kullanıcı ürününde 2. nesil 3D V-NAND bellek modüllerini tercih etmekteydi. 32 katmana kadar istiflenebilen bu modüller ile en fazla 2TB hafızaya sahip oluyordu. Şimdi ise 48 katman teknolojisi ile 2TB üzerine çıkılabiliyor.



Samsung 850 EVO SSD modeli, önceki nesli gibi MHX kontrolcüsü ile hayat buluyor. Bu performans ile 4K QD32 yazma hızlarında 90 000 IOPS, okuma hızlarında da 98 000 IOPS sonuçlara ulaşabiliyor. Sürekli yazma hızı 520MB/s, okuma hızı da 540MB/s civarında.



Toplam yazma ömrü 300TB olan bu ürün önceki nesile oranla biraz daha fazla güç harcıyor. Sürücü, okuma sırasında 3.1 Watt, yazma durumunda 3.6 Watt, bekleme modunda ise 70mW ve uyku modunda da 10mW enerji tüketiyor. Sürücünün ön belleği de 4GB LPDDR3 olarak gözüküyor. Şifreleme olarak AES-256 destekliyor yeni ürün.



Yüksek kapasiteli seçenekler isteyenler için vazgeçilmez bir ürün olan Samsung 850 EVO SSD 1499$ fiyat etiketiyle kullanıcı karşısına çıkıyor.