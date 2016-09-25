Samsung, Evo ailesi SSD disklerle pazarda iyi bir yer edinmeye başladı. Farklı arayüzler ile karşımıza çıkan bu aile, performansı ve uygun fiyatı ile ilgi çekiyor. Bu ay inceleme fırsatı bulduğumuz Samsung 850 EVO M.2 SSD işte bu tür bir ürün.



Samsung, Evo ailesi SSD disklerle pazarda iyi bir yer edinmeye başladı. Farklı arayüzler ile karşımıza çıkan bu aile, performansı ve uygun fiyatı ile ilgi çekiyor. Bu ay inceleme fırsatı bulduğumuz Samsung 850 EVO M.2 SSD işte bu tür bir ürün.



Samsung'un 850 EVO SSD ailesi piyasa tarafından çok tutulan ürünlerden biri. Farklı arayüz seçenekleri ile geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edebilen bu aile, özellikle fiyat/performans oranı ile kendisini farklılaştırıyor. Bununla birlikte benzer ürünlerle kıyasla en son SSD teknolojisi sayesinde de göz ardı edilemeyen bir performans sunuyor.







Samsung, 850 EVO M.2 SSD ürününde 3D V-Nand teknolojisine sahip olan kendi yongalarını kullanıyor. Bu yongalar, üst seviye bir SSD ürünü olan Samsung SSD 850 Pro ile aynı. Farkı, Pro ürününde her hücreye 2 bit adresleyen MLC bellek kullanılmasına karşın, EVO serisinde her hücreye 3 bit adresleyen TLC bellekler kullanılıyor. TLC sayesinde çok daha az bir alanda çok daha fazla bir depolama sağlanabiliyor.







Dezavantajı ise, performans ve ömürden feragat etmesi. Öyle ki, Samsung 850 EVO M.2 SSD ürününün yazma performans süresi 75 TByte ve garantisi de 5 yıl olduğu resmi olarak açıklandı. Bununla birlikte Pro ürünlerinde üç çekirdekli MEX kontrol ünitesi kullanılıyor olmasına karşın Samsung 850 EVO M.2 SSD ürününde iki çekirdekli ve 400 MHz hızında çalışan MGX kontrol ünitesi yer alıyor.







Performans



Yeni nesil dizüstü sistemler için geliştirilen ve 512 MByte'lik bir DDR3 belleğe sahip olan Samsung 850 EVO M.2 SSD, adı üstünde M.2 bağlantısına sahip. Ürünün teorik okuma ve yazma hızı 540 ve 500 MByte/sn olarak tanımlanmış. Rastgele okuma hızında ise 97 000 IOPS okuma ve 89 000 IOPS yazma performansına ulaşıyor.



Yaptığımız testlerde Samsung 850 EVO M.2 SSD ürününün 512 MByte/sn'lik bir okuma hızına ve 493 MByte/sn'lik bir yazma hızına ulaştığını ölçtük. Saniyedeki operasyon sayısı ise okumada 25 000 IOPS ve yazma da 35 000 IOPS olduğunu gördük. Samsung 850 EVO M.2 SSD'nın veriye erişim süresi ise okumada 0.04 ve yazma da 0.03 ms.



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