Artık eskisi gibi popüler olmayan 3D televizyon piyasası üreticilerinde gözünden kaçmıyor. Birçok üretici piyasadan çekilmesine karşın bazıları ise sadece üst seviye modellerinde kullanmaya başladı.



Artık eskisi gibi popüler olmayan 3D televizyon piyasası üreticilerinde gözünden kaçmıyor. Birçok üretici piyasadan çekilmesine karşın bazıları ise sadece üst seviye modellerinde kullanmaya başladı.



3D televizyonlar ilk ortaya çıktığı dönemde oldukça popüler olmuş ve birçok firmada bu alana yatırım yapmaya başlamıştı. Ama zaman içinde piyasada azalan 3D televizyon talep oranı üreticilerinde fikir değiştirmesine neden oldu. 3D teknolojisi yerine 4K teknolojisi ön plana çıkmaya başladı. Bu değişimden etkilenen firmalardan biriside Güney Koreli Samsung oldu. Firma ABD pazarı için 3D televizyon üretmeyeceğini açıkladı.



Yapılan araştırmalara göre , 2012 yılında bu yana ABD pazarındaki 3D televizyonların payı giderek düşüyor. 4 yıllık zaman zarfında, 3D televizyonların payı yüzde 23'ten yüzde 16'ya düştü. Bu demek oluyorki pazarda işler hiçde iyi değil.



Tabiki diğer üreticilerde zor günler yaşıyor. Örnek olarak LG, 3D televizyonların hala önemli olduğunu düşünüyor ama sadece üst seviye modellerinde yer veriyor. Sony ise sadece çok az üst seviye modelde 3D bulunduracağını açıkladı.



Sonuç olarak 3D piyasasının belli bir süre daha kendini yaşatmaya devam edeceği söyleniyor. Ama 4K ve sanal gerçeklik gibi teknolojilerin ortaya çıkması zamanla ilgiyi daha da azaltabilir.



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