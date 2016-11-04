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samsung 2.8 milyon çamaşır makinasını geri çağırdı

SAMSUNG 2.8 MİLYON ÇAMAŞIR MAKİNASINI GERİ ÇAĞIRDI

Samsung Electronics America, 2,8 milyon çamaşır makinasını servislere geri çağırdı

Tarih : 04 Kasım 2016, 16:30
Puan Ver : Samsung 2.8 Milyon Çamaşır Makinasını Geri Çağırdı(5/10)3


Samsung Electronics America, 2011'den bugüne kadar üretilmiş olan 2,8 milyon çamaşır makinasını gönüllü olarak servislere geri çağırdığını duyurdu.



Yapılan açıklamada çamaşır makinalarının içinde bulunan tamburların dengelerini kaybetmeleri riski olduğuna dair raporlar nedeniyle bir kararın aldığı ifade edildi.



Samsung'un açıklamasında şu ana kadar 733 vaka rapor edildiğini ve bu vakalarda 9 yaralanma gerçekleştiği de belirtildi.








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