

Güney Koreli Teknoloji Devi Samsung, Dünya'da; 2 Ülkeyi resmi olarak fethetmiş durumda.



Fetih'in Baş Kahramanı ise Knox. Knox'dan dolayı Samsung; Fransa ve Çin tarafından en Güvenilir Telefon Markası seçildi.



Peki, Knox nedir?



Samsung Knox, Samsung'un Android 4.3 Güncelleştirmesiyle birlikte dağıtmaya başladığı bir Güvenlik Sistemi.



Knox; iOS ve BlackBerry İşletim Sistemlerine oranla daha çok Güvenlik Açığı bulundurmak ve dolayısıyla Saldırılara karşı daha açık olmakla eleştirilen Android'in bu zaafını örtmek için Samsung tarafından üretilmiş yeni model bir Güvenlik Sistemi.



Samsung Knox, özellikle Kurumsal Kullanım için düşünülmüş bir Sistem. Knox sayesinde Çalışanlar, Şirket Telefonun; Kurumsal tarafını yönetirken Kişisel Kullanım için de; bilinen Android arayüzünde, Güvenli bir şekilde dolaşıyor.



KNOX 2.0, Google Play Store'da yer alan çok sayıda Android Uygulaması için de Gelişmiş Güvenlik desteği sağlıyor.



Böylelikle İndirilen tüm Uygulamaları, KNOX ile aynı seviyede Donanımsal olarak da korumuş oluyor. KNOX'un gelişimi: “Kendi Cihazını Getir yani (BYOD) Stratejileri” için daha esnek bir yaklaşıma izin veren farklı Uygulama türlerinin seçilebilmesine de imkân sağlıyor.



Bunun yanı sıra Kullanıcı Profili Kayıt Sürecini: “Mobil Cihaz Yönetimi, (MDM) Uygulamaları” üzerinden de kolay bir hâle getiriyor.



KNOX 2.0, Kişisel Uygulamalar ile Kurumsal Uygulamaların Kullanım Trafiğini ayrı ayrı yönetebilecek ikili: “Erişim Noktası, (APN) özelliğini” de destekliyor.



Samsung'un Hangi Cihazlarına güveniliyor?



Çin Hükümeti, Samsung'un; Galaxy S6 Edge+'sına ve Galaxy Note 5'ine çok güveniyor. Samsung ayrıca Fransa'da; KNOX Workspace 2.3 için de çalışıyor.



Fransız Hükümeti de Samsung'a çok güvenen bir diğer Ülke arasında yer alıyor. Knox'a güvenen diğer Ülker de şunlar: Finlandiya, Rusya, ABD, İngiltere. Yeni model Knox sürümünü, yeni model Amiral Gemisi Telefon Galaxy S7'de görebiliriz.



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